Vecinos de Alvear Oeste marcaron cuáles son las principales necesidades del distrito

Vecinos de Alvear Oeste contaron sus inquietudes para el distrito.

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Por Sitio Andino Departamentales







Ante el anuncio de que los concejales de General Alvear recorrerán los diferentes distritos del departamento, Noticiero Andino se anticipó a la iniciativa y este martes visitó Alvear Oeste para conocer de primera mano las principales demandas de sus habitantes.

El relevamiento incluyó testimonios de vecinos del casco urbano y de la zona rural, quienes plantearon distintas problemáticas que afectan la vida cotidiana y el desarrollo productivo del distrito.

Asfalto, salud y producción agrícola Entre los pedidos más reiterados aparecieron la necesidad de realizar mejoras en el asfalto y los caminos, fortalecer la atención de la salud pública y brindar mayores respuestas a las dificultades que atraviesa el sector agrícola.

Los vecinos destacaron la importancia de que sus reclamos sean escuchados y tenidos en cuenta al momento de definir las prioridades y futuras acciones para el distrito.

¿Vos, como vecino de Alvear Oeste, qué necesidad o pedido sumarías?.