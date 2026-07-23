23 de julio de 2026
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Sitio Andino
Alvear Oeste

Vecinos de Alvear Oeste marcaron cuáles son las principales necesidades del distrito

Habitantes de diferentes sectores de Alvear Oeste plantearon cuáles son las necesidades que consideran prioritarias.

Vecinos de Alvear Oeste contaron sus inquietudes para el distrito.

Vecinos de Alvear Oeste contaron sus inquietudes para el distrito.

Por Sitio Andino Departamentales

Ante el anuncio de que los concejales de General Alvear recorrerán los diferentes distritos del departamento, Noticiero Andino se anticipó a la iniciativa y este martes visitó Alvear Oeste para conocer de primera mano las principales demandas de sus habitantes.

El relevamiento incluyó testimonios de vecinos del casco urbano y de la zona rural, quienes plantearon distintas problemáticas que afectan la vida cotidiana y el desarrollo productivo del distrito.

Asfalto, salud y producción agrícola

Entre los pedidos más reiterados aparecieron la necesidad de realizar mejoras en el asfalto y los caminos, fortalecer la atención de la salud pública y brindar mayores respuestas a las dificultades que atraviesa el sector agrícola.

Los vecinos destacaron la importancia de que sus reclamos sean escuchados y tenidos en cuenta al momento de definir las prioridades y futuras acciones para el distrito.

¿Vos, como vecino de Alvear Oeste, qué necesidad o pedido sumarías?.

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