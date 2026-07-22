El Manzano Histórico se prepara para recibir turistas durante el receso invernal

El Manzano Histórico, uno de los principales atractivos turísticos del departamento de Tunuyán, se encuentra preparado para recibir a visitantes provenientes de distintas provincias que atraviesan el receso invernal.
22 de julio de 2026
La comuna presentó las alternativas disponibles para quienes elijan visitar el Manzano Histórico durante esta temporada.
El Manzano Histórico, uno de los principales atractivos turísticos del departamento de Tunuyán, se encuentra preparado para recibir a visitantes provenientes de distintas provincias que atraviesan el receso invernal.
Este emblemático paraje de montaña combina naturaleza, historia y propuestas recreativas, lo que lo convierte en uno de los sitios más elegidos del Valle de Uco durante esta época del año.
Desde Noticiero Andino, junto a la directora de Turismo de la Municipalidad de Tunuyán, Elizabeth Marincak, recorremos el lugar para conocer las actividades, los servicios y las alternativas que ofrece a quienes decidan visitarlo.