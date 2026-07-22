La Municipalidad de Mendoza lanzó una capacitación gratuita sobre finanzas para universitarios

Capacitación gratuita en la Ciudad de Mendoza.

La Municipalidad de Mendoza , junto con Banco Galicia , abrió las inscripciones para “Finanzas a Mano” , un programa gratuito destinado a jóvenes universitarios que busca fortalecer sus conocimientos y habilidades para la administración del dinero .

La capacitación se desarrollará de manera virtual y asincrónica , por lo que cada participante podrá organizar sus tiempos y avanzar a su propio ritmo, sin restricciones de horarios ni de ubicación.

Las inscripciones estarán disponibles desde el 25 de julio hasta el 20 de diciembre .

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, a través de su Dirección de Educación , en alianza con Banco Galicia.

Durante el cursado se abordarán herramientas y conceptos vinculados con el manejo de las finanzas personales, entre ellos:

Organización y planificación financiera para administrar los recursos de manera eficiente.

Estrategias de ahorro e inversión adaptadas a la vida universitaria.

Toma de decisiones económicas conscientes y autónomas.

La modalidad asincrónica permitirá que los estudiantes adapten los contenidos a sus rutinas académicas y completen la formación según su disponibilidad.

Certificación avalada por la UBA

Uno de los principales beneficios del programa es que, al completar la capacitación, los participantes recibirán una certificación avalada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Banco Galicia y Eidos Global.

El reconocimiento académico e institucional podrá incorporarse al currículum de los estudiantes y contribuir al fortalecimiento de su perfil profesional.

Cómo inscribirse en “Finanzas a Mano”

El cursado será totalmente gratuito y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de diciembre. Las personas interesadas deberán completar el formulario de registro mediante el enlace habilitado por la organización.

Desde la comuna destacaron que la propuesta busca acompañar a las juventudes mediante oportunidades accesibles que promuevan la independencia económica, el desarrollo de habilidades prácticas y la formación profesional.