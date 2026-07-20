La Municipalidad de Mendoza financiará proyectos climáticos impulsados por jóvenes

La Municipalidad de Mendoza abrirá este lunes 20 de julio la convocatoria para participar en la segunda edición del Fondo de Juventud y Acción Climática , una iniciativa que financiará proyectos ambientales impulsados por jóvenes.

El programa, promovido a nivel internacional por Bloomberg Philanthropies , busca fortalecer el liderazgo de las nuevas generaciones frente a la crisis climática y avanzar en la construcción de una capital más sostenible.

La convocatoria está destinada a jóvenes de entre 15 y 24 años que tengan ideas o proyectos vinculados con la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección del ambiente y la promoción de prácticas sustentables dentro del territorio de la Ciudad de Mendoza.

Las propuestas que resulten seleccionadas podrán recibir un financiamiento de hasta $7.150.000 por proyecto para concretar su implementación.

A través de esta iniciativa, el municipio busca brindar un impulso económico a soluciones innovadoras que permitan mejorar la calidad ambiental de la Ciudad y fortalecer el compromiso ecológico de las juventudes.

Los proyectos podrán abordar problemáticas relacionadas con el cuidado del ambiente, la reducción de emisiones, el consumo responsable, la gestión de residuos, la biodiversidad y otras acciones frente al cambio climático.

Taller para acompañar la presentación de proyectos

Como parte de la convocatoria, la comuna realizará un taller presencial de cocreación de proyectos destinado a quienes estén interesados en presentar sus iniciativas.

Durante el encuentro, los participantes recibirán herramientas prácticas y asesoramiento técnico de especialistas municipales para el diseño, la formulación y la optimización de cada propuesta.

La fecha, el horario y el lugar del taller serán comunicados próximamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Cómo participar de la convocatoria

La inscripción estará disponible desde el lunes 20 de julio hasta el viernes 21 de agosto. Las personas interesadas podrán consultar las bases y condiciones del programa y completar el formulario de inscripción mediante el enlace habilitado por el municipio.

Para solicitar mayor información o realizar consultas, podrán comunicarse a través del correo electrónico [email protected].