La Municipalidad de Mendoza reafirma su lugar entre los grandes destinos gastronómicos con la Guía Michelin

Gastronomía de primer nivel en la Ciudad de Mendoza.

La Municipalidad de Mendoza volvió a destacarse en la escena de gastronomía internacional tras la presentación de la Guía Michelin 2026 , que confirmó y amplió los reconocimientos para restaurantes ubicados en la capital provincial.

Las nuevas distinciones ratifican el crecimiento de una oferta culinaria que combina alta cocina, innovación, identidad local y una fuerte vinculación con la cultura del vino , posicionando a la Ciudad como el principal polo gastronómico de Mendoza.

Entre los principales reconocimientos de la prestigiosa guía francesa, Azafrán logró revalidar su Estrella Michelin , consolidándose una vez más entre los mejores restaurantes del país gracias a la continuidad y calidad de su propuesta gastronómica.

Por su parte, Centauro alcanzó un nuevo hito al obtener su primera Estrella Michelin , un reconocimiento que refleja el crecimiento de la gastronomía urbana mendocina y el trabajo de una nueva generación de cocineros.

Tres restaurantes de la Ciudad fueron recomendados por Michelin

Además de las estrellas, la capital mendocina sumó nuevas menciones entre los Restaurantes Recomendados por la Guía Michelin.

En esta edición fueron distinguidos:

Brutal .

. Anna Bistro .

. Soberana.

Estas incorporaciones reflejan la diversidad de estilos y conceptos que caracterizan la oferta gastronómica de la Ciudad.

Una oferta que trasciende la alta cocina

Desde el municipio destacaron que estos reconocimientos son el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y el privado, que permitió consolidar una propuesta gastronómica de nivel internacional capaz de atraer visitantes durante todo el año.

La Ciudad concentra una amplia variedad de experiencias, que incluyen restaurantes de autor, bares de vinos, cafés de especialidad, mercados gastronómicos, bodegas urbanas y espacios culturales con propuestas culinarias, distribuidos en distintos corredores gastronómicos como las avenidas Arístides Villanueva, Sarmiento, Juan B. Justo y Belgrano, además del microcentro y otros paseos urbanos.

El vino, un protagonista de la experiencia mendocina

Uno de los rasgos distintivos de la gastronomía de la capital es su estrecha relación con el vino mendocino, protagonista de una propuesta que reúne etiquetas de todas las regiones vitivinícolas de la provincia.

La articulación entre chefs, sommeliers y productores fortalece una experiencia que combina gastronomía y enoturismo, consolidando a la Ciudad de Mendoza como uno de los principales destinos culinarios y turísticos de Sudamérica.

Con estas nuevas distinciones, la capital provincial reafirma su posicionamiento internacional y continúa consolidándose como un destino donde la excelencia gastronómica, la innovación y la identidad local se convierten en uno de sus principales atractivos.