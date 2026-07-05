La Municipalidad de Mendoza anunció tareas de mantenimiento en calles, plazas y espacios verdes

La Municipalidad de Mendoza comunicó el cronograma de trabajos de servicios públicos que se concretarán durante la próxima semana, vinculados al mantenimiento y mejoramiento de forestales, espacios verdes, arterias e higiene urbana.
La Municipalidad de Mendoza informó el cronograma de tareas de bacheo, arbolado, espacios verdes, riego, desinfección y saneamiento.
La Municipalidad de Mendoza comunicó el cronograma de trabajos de servicios públicos que se concretarán durante la próxima semana, vinculados al mantenimiento y mejoramiento de forestales, espacios verdes, arterias e higiene urbana.
Desde el municipio solicitaron a los vecinos de las zonas donde se realizarán tareas de desinfección que, durante los operativos, mantengan puertas y ventanas cerradas, y guarden bebederos y comederos de mascotas.
Además, se informó que las tareas pueden suspenderse en caso de condiciones climáticas adversas. En tanto, durante fines de semana y feriados se trabajará habitualmente con guardias de pedido en el arbolado y en los espacios verdes.
También se comunicará el día previo cualquier corte de calle o despeje requerido para la realización de los trabajos.
Dentro del itinerario previsto hasta el 10 de julio, se realizarán trabajos de bacheo frío y caliente en distintas arterias de la Ciudad.
El grupo de trabajo de bacheo frío intervendrá en los siguientes puntos:
Lunes 6: calle Lamadrid al 659 y 395; Clark 642.
Martes 7: Palero al 74; Olegario V. Andrade al 147; Luzuriaga al 450 y 134.
Miércoles 8: Salta al 1410, 1904 y 1951; Juan Jufré al 3205, 3100 y 2624.
Por su parte, el equipo de bacheo caliente trabajará en los siguientes sectores:
Lunes 6: calle Dr. Magnelli al 3118.
Martes 7: Necochea al 486.
Miércoles 8: Espejo al 455.
En materia de arbolado, se realizarán tareas de desrame y trabajos puntuales en distintos sectores de la Ciudad.
Además, continuará el riego por tanque en barrios del Oeste y en la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Sección.
Desde la comuna informaron que se llevarán adelante tareas de limpieza, riego y mantenimiento en todas las plazas de la Ciudad.
También se realizará la desinfección de juegos infantiles, bancos y papeleros, con el objetivo de reforzar la higiene urbana en espacios de uso público.
Entre los trabajos previstos se destacan:
En el marco de los trabajos de desinfección, se realizará la pulverización de invierno en diferentes zonas de la Ciudad.
También se concretarán tareas de desinfección nocturna el martes 7 en los siguientes sectores:
Sobremonte, entre Martínez de Rozas y Belgrano; Belgrano, entre Mariano Moreno y Arístides Villanueva; pasaje Hammarskjold completo; y Paso de los Andes, entre Mariano Moreno y Arístides Villanueva.
Finalmente, desde el sábado 4 al viernes 10 se realizarán tareas de desinsectación en dependencias municipales, domicilios de los barrios del Oeste y acciones vinculadas al abordaje contra el dengue.
Desde la Ciudad reiteraron que las tareas están sujetas a las condiciones climáticas y pidieron la colaboración de los vecinos en las zonas donde se desarrollen los operativos.