La Municipalidad de Mendoza anunció tareas de mantenimiento en calles, plazas y espacios verdes

Tareas de mantenimiento de la Municipaiidad de Mendoza.

La Municipalidad de Mendoza comunicó el cronograma de trabajos de servicios públicos que se concretarán durante la próxima semana, vinculados al mantenimiento y mejoramiento de forestales, espacios verdes, arterias e higiene urbana .

Desde el municipio solicitaron a los vecinos de las zonas donde se realizarán tareas de desinfección que, durante los operativos, mantengan puertas y ventanas cerradas , y guarden bebederos y comederos de mascotas .

Además, se informó que las tareas pueden suspenderse en caso de condiciones climáticas adversas . En tanto, durante fines de semana y feriados se trabajará habitualmente con guardias de pedido en el arbolado y en los espacios verdes.

También se comunicará el día previo cualquier corte de calle o despeje requerido para la realización de los trabajos.

Cronograma de bacheo en la Municipalidad de Mendoza

Dentro del itinerario previsto hasta el 10 de julio, se realizarán trabajos de bacheo frío y caliente en distintas arterias de la Ciudad.

Bacheo frío

El grupo de trabajo de bacheo frío intervendrá en los siguientes puntos:

Lunes 6: calle Lamadrid al 659 y 395; Clark 642.

Martes 7: Palero al 74; Olegario V. Andrade al 147; Luzuriaga al 450 y 134.

Miércoles 8: Salta al 1410, 1904 y 1951; Juan Jufré al 3205, 3100 y 2624.

Bacheo caliente

Por su parte, el equipo de bacheo caliente trabajará en los siguientes sectores:

Lunes 6: calle Dr. Magnelli al 3118.

Martes 7: Necochea al 486.

Miércoles 8: Espejo al 455.

Trabajos de arbolado y riego

En materia de arbolado, se realizarán tareas de desrame y trabajos puntuales en distintos sectores de la Ciudad.

Además, continuará el riego por tanque en barrios del Oeste y en la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Sección.

Mantenimiento de espacios verdes

Desde la comuna informaron que se llevarán adelante tareas de limpieza, riego y mantenimiento en todas las plazas de la Ciudad.

También se realizará la desinfección de juegos infantiles, bancos y papeleros, con el objetivo de reforzar la higiene urbana en espacios de uso público.

Entre los trabajos previstos se destacan:

CIC 1: pintura de SUM, aulas y pasillos; mejoramiento de jardines; poda de árboles y arbustos.

pintura de SUM, aulas y pasillos; mejoramiento de jardines; poda de árboles y arbustos. CCB, ex Acuario: reparaciones de estructuras, canteros y cordones; poda de árboles y arbustos.

reparaciones de estructuras, canteros y cordones; poda de árboles y arbustos. Plaza San Martín: poda de árboles y arbustos.

Casa Central: mejoramiento de cantero de subsuelo.

Desinfección y pulverización de invierno

En el marco de los trabajos de desinfección, se realizará la pulverización de invierno en diferentes zonas de la Ciudad.

Lunes 6: calles Lamadrid, Vicente Gil, Luzuriaga y Mariano Moreno completas.

calles Lamadrid, Vicente Gil, Luzuriaga y Mariano Moreno completas. Martes 7: Huarpes, Olascoaga y Martínez de Rozas, entre Mariano Moreno y Arístides Villanueva.

Huarpes, Olascoaga y Martínez de Rozas, entre Mariano Moreno y Arístides Villanueva. Viernes 10: calles Lamadrid, Vicente Gil, Luzuriaga y Mariano Moreno completas.

calles Lamadrid, Vicente Gil, Luzuriaga y Mariano Moreno completas. Sábado 11: barrio Sanidad.

Desinfección nocturna

También se concretarán tareas de desinfección nocturna el martes 7 en los siguientes sectores:

Sobremonte, entre Martínez de Rozas y Belgrano; Belgrano, entre Mariano Moreno y Arístides Villanueva; pasaje Hammarskjold completo; y Paso de los Andes, entre Mariano Moreno y Arístides Villanueva.

Saneamiento en dependencias y barrios

Finalmente, desde el sábado 4 al viernes 10 se realizarán tareas de desinsectación en dependencias municipales, domicilios de los barrios del Oeste y acciones vinculadas al abordaje contra el dengue.

Desde la Ciudad reiteraron que las tareas están sujetas a las condiciones climáticas y pidieron la colaboración de los vecinos en las zonas donde se desarrollen los operativos.