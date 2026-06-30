La Municipalidad de Mendoza realizará trabajos de mantenimiento en calles y espacios verdes

Labores de mantenimiento de la Municipalidad de Mendoza.

La Municipalidad de Mendoza continúa con su plan integral de mantenimiento del espacio público y dio a conocer el nuevo cronograma de trabajos que se ejecutará entre el lunes 29 de junio y el sábado 4 de julio .

Las tareas incluirán bacheo con material en frío y caliente , mantenimiento del arbolado, riego, mejoras en plazas y paseos, además de distintas acciones destinadas a conservar en óptimas condiciones los espacios verdes de la Ciudad.

Los trabajos de bacheo con material en frío se realizarán en distintos puntos de la Ciudad, de acuerdo al siguiente detalle:

Martes 30 de junio: calle Montecaseros al 2418 y 2500; e intersección de Gobernador González y Montecaseros.

Miércoles 1 de julio: calle Rioja al 1842, 1412, 1238, 826, 805, 691, 469, 400, 382, 363 y 270.

Jueves 2 de julio: calle Ituzaingó al 2529, 2368, 2351, 2257, 2217 y 2205.

Viernes 3 de julio: calle Salta al 1410, 1904 y 1951; y calle Juan Jufré al 3205, 3100 y 2624.

Sábado 4 de julio: trabajos a designar.

Bacheo con material caliente

En tanto, las tareas de bacheo con material caliente se desarrollarán en los siguientes sectores:

Martes 30 de junio: calle Urquiza al 181.

Miércoles 1 de julio: calle Dr. Magnelli al 3118.

Jueves 2 de julio: calle Italia al 838 y 770.

Viernes 3 de julio: avenida Libertador, Raúl Alfonsín, al 1600, en el barrio La Favorita.

Sábado 4 de julio: trabajos a designar.

Trabajos de arbolado, riego y espacios verdes

Durante la semana, el municipio también realizará tareas de desrame en diferentes calles de la Ciudad. Las intervenciones se llevarán adelante en Luzuriaga, desde Boulogne Sur Mer a Palero; O. V. Andrade, desde Palero a Bravo; Coronel Ramírez, desde Pescadores a Pedro B. Palacios; y Juan Jufré, desde Coronel Díaz a Tucumán.

Además, el riego con camiones tanque se realizará en los barrios del Oeste y en la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Sección.

Las cuadrillas municipales efectuarán tareas de limpieza, mantenimiento y desinfección de juegos infantiles, bancos y papeleros en todas las plazas de la Ciudad.

Mejoras en plazas y paseos de la Municipalidad de Mendoza

Como parte del operativo semanal, también se concretarán intervenciones específicas en distintos espacios públicos.

En la Plaza Malvinas se realizará la resiembra de prados, mientras que en el CIC 2 – Salón Paschuan se colocarán juegos infantiles. En la Plaza Independencia, por su parte, se ejecutará una estructura para enredadera en el sector de la fuente de agua.

También se trabajará en el predio UCIM, donde se avanzará con el armado de sanitarios para el personal; en Mathus Hoyos, con la pintura de la cancha de fútbol-tenis; y en el Paseo Villalonga, la Plaza Matons y la zona de calle Suipacha, en la bajada del Metrotranvía, con el mejoramiento de canteros.

Desde la Municipalidad recordaron que el cronograma está sujeto a modificaciones por condiciones climáticas o por la atención de trabajos de urgencia. Además, algunas intervenciones podrán requerir cortes parciales de calzada y despejes preventivos, los cuales serán informados previamente para minimizar inconvenientes en la circulación.