29 de junio de 2026
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Sitio Andino
Tránsito

Cortes de tránsito y cambios en los colectivos por obras en Hipólito Yrigoyen

La obra busca mejorar la infraestructura vial, la seguridad y la calidad urbana de una de las arterias con mayor tránsito de la Municipalidad de Mendoza.

Corte de tránsito en calle Hipólito Yrigoyen.

Corte de tránsito en calle Hipólito Yrigoyen.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza informó que el lunes 29 de junio comenzarán las obras de remodelación integral de la calle Hipólito Yrigoyen, una intervención que apunta a mejorar la infraestructura vial, la seguridad y la calidad urbana de una de las arterias más importantes de la Capital.

Para reducir el impacto sobre el tránsito vehicular, el transporte público y los frentistas, los trabajos se desarrollarán en siete etapas sucesivas. De esta manera, se buscará avanzar de forma ordenada y mantener alternativas de circulación durante todo el proceso.

Cuál será el primer tramo intervenido por la Municipalidad de Mendoza

La primera etapa comprenderá trabajos sobre la calle Brasil, desde Belgrano hasta San Martín, y en Hipólito Yrigoyen, desde San Martín hasta Roque Sáenz Peña.

Este sector abarca aproximadamente 235 metros lineales y tendrá un plazo estimado de ejecución de cinco meses.

Durante esta primera instancia permanecerá totalmente cerrado el cruce de Hipólito Yrigoyen y San Martín, al igual que la calle Brasil entre San Juan y San Martín.

Vías alternativas para los vehículos particulares

Los conductores que circulen hacia el sur deberán continuar por avenida San Martín hasta calle Serú, donde tendrán que girar hacia el oeste. Luego deberán incorporarse a República del Líbano para continuar su recorrido hacia Godoy Cruz.

Por su parte, quienes ingresen a la Ciudad por avenida San Martín desde el sur contarán con dos alternativas:

  • Girar a la izquierda por 25 de Mayo, continuar por Almirante Brown y luego tomar España hacia el norte.

  • Girar a la derecha por Castellani, doblar posteriormente a la izquierda por Belgrano y continuar hacia el norte por San Juan.

Cómo serán los desvíos del transporte público

Las líneas de transporte público también modificarán sus recorridos y tendrán dos circuitos alternativos. Las unidades que lleguen desde San Martín y Morón continuarán hacia el este por Morón hasta Rioja. Desde allí circularán por Brasil, Ricardo Videla y Minuzzi, ya en Godoy Cruz, para retomar posteriormente la avenida San Martín.

En tanto, los colectivos que lleguen desde la rotonda de Peltier y La Pampa circularán hacia el sur por La Pampa hasta Capitán de Fragata Moyano. Luego se dirigirán hacia el este hasta República del Líbano y continuarán hacia el sur por República del Líbano y Echeverría.

Desde el Municipio recomendaron a conductores y usuarios del transporte público circular con precaución, anticipar sus recorridos y respetar la señalización instalada en la zona.

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