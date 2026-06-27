Fuerte operativo de seguridad en la Quinta de Olivos por una presunta amenaza de bomba

Operativo de seguridad por amenaza de bomba en la Quinta Presidencial de Olivos.

Un importante operativo de seguridad sorprendió este sábado por la noche a los vecinos de la Quinta Presidencial de Olivos , donde se desplegaron efectivos policiales, bomberos y canes especializados en medio de una presunta amenaza de bomba .

Hasta el momento, no hubo información oficial sobre las causas del procedimiento ni confirmación de que efectivamente se haya tratado de una amenaza explosiva.

El movimiento de vehículos de emergencia y fuerzas de seguridad llamó la atención de quienes circulaban por la zona.

En el lugar pudieron observarse patrulleros, autobombas, personal policial y perros especializados en detección de explosivos , en un procedimiento con características similares a los protocolos que habitualmente se activan ante este tipo de alertas.

Los efectivos realizaron inspecciones en distintos sectores del predio presidencial mientras los móviles permanecían apostados en los accesos principales.

Calles cerradas y sorpresa entre los vecinos

Como parte del operativo, las autoridades dispusieron cortes de tránsito en las inmediaciones de la Quinta de Olivos, lo que provocó demoras en la circulación vehicular y un importante movimiento de personal de seguridad.

Vecinos de la zona registraron el despliegue con sus teléfonos celulares y compartieron imágenes en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a circular versiones sobre una posible amenaza de bomba.

De acuerdo a las primeras informaciones a las que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, la amenaza se realizó mediante una llamada al 911 lo que disparó de inmediato el protocolo de seguridad para este tipo de casos como medida preventiva en forma simultánea en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, donde se encontraba el presidente Javier Milei.