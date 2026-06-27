Amenazó con una escopeta durante una pelea y terminó detenido en Guaymallén

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Por Sitio Andino Policiales







Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 4:40, una violenta riña entre varias personas terminó con un hombre amenazando a una de las involucradas con una escopeta. El episodio ocurrió sobre calle San Lorenzo, en el departamento de Guaymallén.

Amenazas con un arma durante una riña: un hombre quedó detenido Un llamado al 911 alertó a la Policía sobre una violenta pelea entre varias personas en Guaymallén. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el conflicto se había originado tras una riña entre varias mujeres.

En medio del enfrentamiento, un hombre (A.M.M. de 40 años) intervino y amenazó a una de las involucradas con una escopeta calibre 14, que no tenía numeración visible ni municiones.

El arma fue secuestrada y el sospechoso quedó detenido, quedando a disposición de la Justicia.

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