17 de junio de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén recibió a equipos ambientales para definir planes de gestión de residuos

Guaymallén busca fortalecer la separación en origen a través de Puntos Verdes, grandes superficies comerciales y rutas de recolección urbana.

Guaymallén recibió a equipos ambientas de la provincia.

Guaymallén recibió a equipos ambientas de la provincia.

Por Sitio Andino Departamentales

Guaymallén fue sede de un encuentro ambiental del que participaron equipos técnicos de los municipios del Gran Mendoza, con el objetivo de avanzar en la definición de los planes municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

La jornada se realizó en el Centro Verde de la Municipalidad de Guaymallén, ubicado en el distrito El Sauce, y contó con la participación de equipos provinciales del Ministerio de Energía y Ambiente.

Guaymallén fue sede de una jornada ambiental del Gran Mendoza

El encuentro fue planteado como una jornada de sensibilización para comenzar a trabajar en los lineamientos que deberán tener los planes municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

La actividad se da luego de la reglamentación de la Ley GIRSU N° 9659, cuyo decreto fue publicado a fines de febrero de este año. A partir de esa normativa, el Ministerio de Energía y Ambiente debe desarrollar el plan provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, con plazo hasta febrero de 2027.

Una vez elaborado ese esquema provincial, las comunas tendrán un año para avanzar en sus propios planes departamentales.

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Los planes municipales de Guaymallén deberán incluir a recuperadores urbanos

Uno de los puntos centrales del proceso será la inclusión de las organizaciones de recuperadores urbanos dentro de los planes departamentales.

En ese sentido, Guaymallén ya cuenta con avances concretos a partir del trabajo que se realiza en el Centro Verde, donde funcionan las cooperativas Grilli y Aguaribay.

Entre ambas organizaciones se desempeñan cerca de 160 recuperadores urbanos, quienes realizan tareas de recolección en barrios y empresas, además de la clasificación de materiales reciclables dentro del predio municipal.

Reciclaje inclusivo y separación en origen

A través del modelo de reciclaje inclusivo, la Municipalidad de Guaymallén busca fortalecer la separación en origen y mejorar el circuito de recuperación de residuos reciclables.

La estrategia se aplica en grandes superficies comerciales del departamento, en los Puntos Verdes distribuidos en el territorio y también en las rutas de calle que realizan los recuperadores urbanos en los alrededores de esos espacios.

De esta manera, el municipio busca consolidar un sistema que combine gestión ambiental, inclusión social y mayor conciencia ciudadana sobre el tratamiento de los residuos.

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Guaymallén destina todos sus residuos al relleno sanitario habilitado

Otro de los avances destacados por el municipio es el cierre del basural de Puente Hierro, concretado en junio de 2025.

Desde entonces, Guaymallén destina el 100% de sus residuos al único relleno sanitario habilitado por la Ley Provincial 5.970: el predio de El Borbollón, ubicado en el departamento de Las Heras.

Con estas acciones, el departamento avanza en el fortalecimiento de su política ambiental y en la adecuación a los nuevos lineamientos provinciales vinculados a la gestión integral de residuos sólidos urbanos.

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