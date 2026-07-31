31 de julio de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén invita a recorrer una propuesta artística inspirada en los jardines

La exposición en Guaymallén será inaugurada el viernes 7 de agosto en las Salas de Arte Libertad y podrá visitarse gratuitamente hasta el 2 de septiembre.

Sala de Arte LIbertad en Guaymallén.

Sala de Arte LIbertad en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén inaugurará el próximo viernes 7 de agosto, a las 20.00 horas, la muestra “Lo cotidiano en el jardín”, una propuesta de instalaciones realizada por las artistas mendocinas Estefanía Pellegrino, Claudia Castello y Marcela Manzur.

La apertura tendrá lugar en las Salas de Arte Libertad, ubicadas en Libertad 466, del distrito Villa Nueva. La entrada será libre y gratuita.

Una muestra que invita a detenerse

“Lo cotidiano en el jardín” propone una pausa frente a la velocidad de un presente atravesado por lo efímero y lo instantáneo. A través de diferentes intervenciones, las artistas invitan al público a observar aquellos pequeños momentos, objetos y gestos que forman parte de la vida diaria.

Dentro de la propuesta, cada jardín evoca un recuerdo, una historia o una emoción. La muestra busca recuperar la conexión con el aquí y el ahora mediante la contemplación y la conservación de aquello que suele pasar inadvertido.

Las obras nacieron de la observación del entorno y de un proceso creativo compartido, pausado y sensible. Relatos, experiencias personales y vivencias cotidianas fueron construyendo una producción colectiva en la que dialogan la naturaleza y las historias de las artistas.

Cada intervención recupera materiales, recuerdos, símbolos y gestos simples para generar un espacio de contemplación, reconocimiento y encuentro con el público.

Cuándo puede visitarse “Lo cotidiano en el jardín”

Luego de la inauguración, la exposición permanecerá abierta hasta el miércoles 2 de septiembre. Podrá visitarse de lunes a sábados, de 8.30 a 19, en las Salas de Arte Libertad, con entrada gratuita.

El espacio cultural de Villa Nueva recibe habitualmente exposiciones de artistas mendocinos y propuestas que combinan diferentes lenguajes, como pintura, escultura, textiles, grabados, instalaciones y producciones audiovisuales.

Las artistas que participan de la muestra

  • Estefanía Pellegrino nació en Mendoza en 1991. Es profesora y licenciada en Artes Visuales, egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo.

Actualmente trabaja como docente en los niveles medio y superior. Su producción combina la enseñanza artística con la conservación y restauración de muebles, el bordado, el modelado en fieltro, el collage y la exploración del color.

A través de diferentes técnicas y soportes, sus obras establecen vínculos entre el arte, la historia y el diseño.

  • Claudia Castello nació en Mendoza en 1973. Es profesora de Artes Plásticas con especialidad en Pintura, también egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo.

Desde 2007 dicta clases en su propio taller, ubicado en Dorrego, además de desempeñarse como docente en el nivel medio y coordinar propuestas de dibujo, óleo y acuarela en espacios culturales. Su taller ya presentó producciones colectivas en las Salas de Arte Libertad.

En sus obras predominan las técnicas mixtas, con combinaciones de óleo, acrílico y acuarela. Su producción transita entre la figuración y la abstracción para abordar la naturaleza, los objetos cotidianos, las sensaciones y los pequeños instantes.

  • Marcela Manzur nació en Mendoza en 1971. Es profesora en Artes Visuales, egresada de la Facultad de Artes y Diseño, y actualmente se desempeña como docente en el nivel medio.

Su producción parte de la figuración y combina fragmentos de telas, bordados, objetos encontrados, imágenes y símbolos. A través de estos elementos, construye obras que ponen en diálogo las experiencias individuales con las historias colectivas.

La propuesta de Pellegrino, Castello y Manzur se suma a la agenda cultural de Guaymallén con una invitación a observar lo cotidiano desde otra perspectiva y reencontrarse con las historias que habitan en los objetos, los materiales y la naturaleza.

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