28 de julio de 2026
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Zonda

Incendios y caída de árboles: los daños que dejó el Zonda en Mendoza

El Viento Zonda dejó importantes daños durante este lunes en distintos puntos de la Provincia de Mendoza. Tunuyán y Guaymallén, los más afectados.

El Zonda complicó la jornada de lunes en la Provincia de Mendoza.&nbsp;

El Zonda complicó la jornada de lunes en la Provincia de Mendoza. 

 Por Pablo Segura

El fuerte Viento Zonda que afectó a la Provincia de Mendoza durante este lunes provocó al menos 38 intervenciones por parte de los organismos de emergencia. El fenómeno generó principalmente incendios en campos incultos, además de caída de árboles, postes, cables, cortes de energía y una voladura de techo en distintos departamentos.

Entre las consecuencias más importantes se registraron al menos 16 incendios, la mayoría de ellos de maleza, con focos concentrados especialmente en Tunuyán y Guaymallén. También hubo daños en la infraestructura urbana por la caída de árboles, ramas, postes y luminarias, mientras que el viento obligó a desplegar numerosos operativos de asistencia.

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De acuerdo con el balance oficial, las novedades se contabilizaron entre las 9 de este lunes y las 7 de hoy, período en el que los equipos de emergencia realizaron un total de 38 intervenciones distribuidas en varios departamentos de la Provincia de Mendoza.

Los principales daños que dejó el Viento Zonda en la Provincia de Mendoza

El departamento más afectado fue Tunuyán, donde se registraron 18 intervenciones: 10 árboles caídos y ocho incendios de maleza. En Guaymallén se reportaron seis incendios en campos incultos, mientras que en Tupungato hubo un incendio de vivienda, un árbol caído y cinco ramas desprendidas.

En Capital se informó la caída de un cable y un poste. En Las Heras se combatió un incendio de maleza, mientras que en Luján, puntualmente en Potrerillos, se produjo un corte de energía eléctrica y la caída de un poste. En Maipú se registró un cable cortado y en Malargüe el viento provocó la voladura del techo de una vivienda.

Además, el Zonda obligó a las autoridades a suspender las clases en zonas del Valle de Uco.

El balance oficial refleja el impacto que tuvo el Zonda en gran parte del territorio provincial, con una importante cantidad de intervenciones para controlar incendios y atender daños ocasionados por las intensas ráfagas de viento.

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