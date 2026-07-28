28 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Tiempo

Conocé cómo estará el pronóstico de tiempo este martes 28 de julio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará nublada. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Conocé cómo estará el pronóstico de tiempo este martes 28 de julio en Mendoza

Conocé cómo estará el pronóstico de tiempo este martes 28 de julio en Mendoza

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este martes 28 de julio amanecerá nublado en zonas Este y Sur. En la zona Sur se prevén probables lloviznas aisladas. A las 18 comenzaría a despejarse progresivamente todo el llano provincial.

Según el organismo, el viento será de circulación sur desde las 8 hasta las 20 en zonas Sur, Norte y Este. Además, viento Zonda débil en toda la precordillera desde las 10 hasta las 21 aproximadamente.

En alta montaña, continúa el mal tiempo con precipitaciones durante gran parte del día. A partir de las 22, las precipitaciones tenderían a disminuir, aunque permanecerá el cielo nublado.

Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: 15 °C a 16 °C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 2 °C.
  • Mínima (resto de la provincia): 5 °C a 6 °C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Miércoles 29 de julio: Mayormente nublado y frío con lloviznas en las primeras horas, vientos moderados a leves del sector sur. Nevadas leves en cordillera. Máxima: 10°C | Mínima: 5°C
  • Jueves 30 de julio: Algo nublado con ascenso de la temperatura con vientos moderados del noreste. Habrá precipitaciones débiles en cordillera. Máxima: 20°C | Mínima: 7°C
  • Viernes 31 de julio: Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura. Vienzo Zonda en el llano. Nevadas moderadas en cordillera. Máxima: 25°C | Mínima: 5°C

Paso a Chile cerrado

Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el pronóstico del tiempo para este domingo 26 de julio en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

Continúa el frío, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Conocé el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza

Continúa el frío y precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza

La semana arranca en Mendoza con lluvias en el llano y nevadas en alta montaña

Nublado y frío, el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Lee además
Nieve en Mendoza: cuándo llega la ventana de buen tiempo en alta montaña.

Nieve en Mendoza: cuándo llega la ventana de buen tiempo en alta montaña
Zonda y ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 27 de julio en Mendoza.

Zonda y ascenso de temperatura, el tiempo para este lunes en Mendoza

Las Más Leídas

Albornoz, al momento de su detención cuando caminaba a orillas de la Ruta 94.

Tunuyán: liberaron a un abusador y a las horas volvió a atacar una mujer

Fuerte sismo se percibió este lunes en Mendoza.

Tembló en el Valle de Uco y se sintió con fuerza en varias zonas de Mendoza

Nieve en Mendoza: cuándo llega la ventana de buen tiempo en alta montaña.

Nieve en Mendoza: cuándo llega la ventana de buen tiempo en alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Fundación YPF lanzó una nueva edición de EnergIA digital, su programa deformación tecnológica que ofrece cursos gratuitos y 100% online.

Fundación YPF dará cursos gratuitos de programación, datos e inteligencia artificial: cómo anotarse