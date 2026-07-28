Conocé cómo estará el pronóstico de tiempo este martes 28 de julio en Mendoza

El pronóstico deltiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este martes 28 de julio amanecerá nublado en zonas Este y Sur. En la zona Sur se prevén probables lloviznas aisladas. A las 18 comenzaría a despejarse progresivamente todo el llano provincial.
Según el organismo, el viento será de circulación sur desde las 8 hasta las 20 en zonas Sur, Norte y Este. Además, viento Zonda débil en toda la precordillera desde las 10 hasta las 21 aproximadamente.
En alta montaña, continúa el mal tiempo con precipitaciones durante gran parte del día. A partir de las 22, las precipitaciones tenderían a disminuir, aunque permanecerá el cielo nublado.
Temperaturas promedio en el llano
Máxima: 15 °C a 16 °C.
Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 2 °C.
Mínima (resto de la provincia): 5 °C a 6 °C.
El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
Miércoles 29 de julio: Mayormente nublado y frío con lloviznas en las primeras horas, vientos moderados a leves del sector sur. Nevadas leves en cordillera. Máxima: 10°C | Mínima: 5°C
Jueves 30 de julio: Algo nublado con ascenso de la temperatura con vientos moderados del noreste. Habrá precipitaciones débiles en cordillera. Máxima: 20°C | Mínima: 7°C
Viernes 31 de julio: Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura. Vienzo Zonda en el llano. Nevadas moderadas en cordillera. Máxima: 25°C | Mínima: 5°C
El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.