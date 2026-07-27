27 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Nieve

Nieve en Mendoza: cuándo llega la ventana de buen tiempo en alta montaña

Tras semanas de intensos temporales de nieve, una ventana de buen tiempo anticipa una tregua en Alta Montaña, pero se prevé el ingreso de un nuevo frente.

Nieve en Mendoza: cuándo llega la ventana de buen tiempo en alta montaña.

Nieve en Mendoza: cuándo llega la ventana de buen tiempo en alta montaña.

Foto: Daniel Cano
 Por Natalia Mantineo

Tras el colapso en la alta montaña mendocina que interrumpió el tránsito por el Paso Internacional Los Libertadores y postergó el inicio en los centros de esquí, la cordillera se prepara para una tregua. Los modelos meteorológicos anticipan una ventana de buen tiempo que permitirá avanzar con el despeje de rutas y reactivar el movimiento turístico e internacional tras semanas de intensos temporales de nieve.

En diálogo con Sitio Andino, el meteorólogo Mariano García analizó la evolución de las variables atmosféricas y confirmó que las proyecciones muestran una luz de esperanza a corto plazo.

Nieve intensa en Mendoza: el buen tiempo arrancaría el 4 de agosto y se extendería por varios días.

Nieve intensa en Mendoza: el buen tiempo arrancaría el 4 de agosto y se extendería por varios días.

Nieve en alta montaña: incertidumbre a largo plazo

El especialista aclaró que, "si bien se vislumbra un corte en las precipitaciones nivosas, la atmósfera mantiene un patrón activo de sistemas de presión consecutivos". A pesar de que la primera proyección para el lunes 10 indica un evento de nevadas de corta duración -estimado en uno o dos días-, no se descarta la aproximación de nuevos frentes fríos por detrás.

Sin embargo, García remarcó la importancia de tomar estas proyecciones lejanas con cautela debido al margen de error inherente a las simulaciones numéricas de largo alcance.

"Ese sistema estaría llegando como dos días después de la última imagen disponible, por lo que es arriesgado afirmarlo categóricamente. Un modelo a 15 días es una estimación; para mañana es excelente y para dentro de una semana es bueno, pero a dos semanas hay un alto nivel de incertidumbre. Un frente puede desviarse en 24 o 48 horas y no llegar", precisó el meteorólogo.

Luego del 10 de agosto ingresaría otro temporal en alta montaña, pero sería de mediana intensidad.

Luego del 10 de agosto ingresaría otro temporal en alta montaña, pero sería de mediana intensidad.

Despeje de rutas y más de 1.550 camiones varados

A la espera de que se concrete la ventana de estabilidad, la operatividad en la Ruta Nacional 7 no se encuentra totalmente paralizada.

Respecto a las labores de limpieza sobre la calzada, García aseguró que "las cuadrillas de Vialidad Nacional vienen realizando un trabajo continuo y progresivo: la estrategia no consiste en esperar a que cese el temporal por completo, sino en remover la nieve de manera constante para garantizar que los caminos queden en condiciones óptimas tan pronto como se disponga la habilitación formal".

La reapertura del Corredor Bioceánico es prioritaria. Actualmente se estima que hay más de 1.550 camiones varados a la espera de cruzar al país vecino. Desde Gendarmería Nacional informaron a este medio que, "por el momento, no está previsto un operativo especial de encapsulamiento o despacho masivo para los transportistas una vez que se autorice el tránsito".

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 11 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 11 de julio.

La llegada de esta ansiada tregua meteorológica entre el jueves 4 y el lunes 10 será decisiva para descomprimir la saturación del transporte internacional y dar luz verde a la temporada de esquí en los complejos invernales de la provincia.

Temas
Seguí leyendo

La nieve golpea a Mendoza: continúan las evacuaciones en Polvaredas y Villa de las Cuevas

Dónde disfrutar de la nieve este fin de semana en Mendoza

Nieve, hielo y cadenas: las condiciones para llegar a uno de los lugares más visitados de Mendoza

Mendoza vive una gran temporada de invierno: el dato que entusiasma al sector

Mendoza se muestra multifacética y prepara una temporada invernal para todos los bolsillos

Nieve en Alta Montaña: hasta dónde se puede llegar y qué recomendaciones dio el Gobierno

Quedaron varados en alta montaña, se destapó una trama de infidelidad y buscan cobrarles un operativo millonario

Por el temporal de nieve en Alta Montaña hay más de 1.500 camiones varados: cómo será el despeje

Lee además
Nieve en Los Molles. video

La nieve cambió la temporada en Malargüe y renació el optimismo turístico
La nieve transformó Alta Montaña y los visitantes disfrutaron del paisaje

Mientras el Paso sigue cerrado, turistas y locales disfrutaron de la nieve en Mendoza
LO QUE SE LEE AHORA
Suspenden las clases en turno noche y vespertino en estos departamentos de Mendoza

Suspenden las clases en turno noche y vespertino en estos departamentos de Mendoza

Las Más Leídas

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Albornoz, al momento de su detención cuando caminaba a orillas de la Ruta 94.

Tunuyán: liberaron a un abusador y a las horas volvió a atacar una mujer

Complicaciones en el Aeropuerto de Mendoza. 

Desvían vuelos que debían aterrizar en Mendoza: el motivo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 26 de julio: números ganadores del sorteo 3394

Resultados del Quini 6 hoy domingo 26 de julio: números ganadores del sorteo 3394

Nieve en Mendoza: cuándo llega la ventana de buen tiempo en alta montaña.

Nieve en Mendoza: cuándo llega la ventana de buen tiempo en alta montaña