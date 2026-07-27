Nieve en Mendoza: cuándo llega la ventana de buen tiempo en alta montaña.

Tras el colapso en la alta montaña mendocina que interrumpió el tránsito por el Paso Internacional Los Libertadores y postergó el inicio en los centros de esquí , la cordillera se prepara para una tregua. Los modelos meteorológicos anticipan una ventana de buen tiempo que permitirá avanzar con el despeje de rutas y reactivar el movimiento turístico e internacional tras semanas de intensos temporales de nieve .

En diálogo con Sitio Andino , el meteorólogo Mariano García analizó la evolución de las variables atmosféricas y confirmó que las proyecciones muestran una luz de esperanza a corto plazo.

Según detalló el especialista, las condiciones meteorológicas comenzarán a dar un respiro en la cordillera en los próximos días . T endremos una ventana de buen tiempo a partir del 4 de agosto. El tema es que lo último que se ve en los modelos numéricos que son a 15 días muestran que el lunes 10, en la última hora de proyección, podría empezar algún otro período de nevadas", explicó García.

El especialista aclaró que, "si bien se vislumbra un corte en las precipitaciones nivosas, la atmósfera mantiene un patrón activo de sistemas de presión consecutivos". A pesar de que la primera proyección para el lunes 10 indica un evento de nevadas de corta duración -estimado en uno o dos días-, no se descarta la aproximación de nuevos frentes fríos por detrás.

Nieve intensa en Mendoza: el buen tiempo arrancaría el 4 de agosto y se extendería por varios días.

Sin embargo, García remarcó la importancia de tomar estas proyecciones lejanas con cautela debido al margen de error inherente a las simulaciones numéricas de largo alcance.

"Ese sistema estaría llegando como dos días después de la última imagen disponible, por lo que es arriesgado afirmarlo categóricamente. Un modelo a 15 días es una estimación; para mañana es excelente y para dentro de una semana es bueno, pero a dos semanas hay un alto nivel de incertidumbre. Un frente puede desviarse en 24 o 48 horas y no llegar", precisó el meteorólogo.

Luego del 10 de agosto ingresaría otro temporal en alta montaña, pero sería de mediana intensidad. Foto: Daniel Cano

Despeje de rutas y más de 1.550 camiones varados

A la espera de que se concrete la ventana de estabilidad, la operatividad en la Ruta Nacional 7 no se encuentra totalmente paralizada.

Respecto a las labores de limpieza sobre la calzada, García aseguró que "las cuadrillas de Vialidad Nacional vienen realizando un trabajo continuo y progresivo: la estrategia no consiste en esperar a que cese el temporal por completo, sino en remover la nieve de manera constante para garantizar que los caminos queden en condiciones óptimas tan pronto como se disponga la habilitación formal".

La reapertura del Corredor Bioceánico es prioritaria. Actualmente se estima que hay más de 1.550 camiones varados a la espera de cruzar al país vecino. Desde Gendarmería Nacional informaron a este medio que, "por el momento, no está previsto un operativo especial de encapsulamiento o despacho masivo para los transportistas una vez que se autorice el tránsito".

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 11 de julio. Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

La llegada de esta ansiada tregua meteorológica entre el jueves 4 y el lunes 10 será decisiva para descomprimir la saturación del transporte internacional y dar luz verde a la temporada de esquí en los complejos invernales de la provincia.