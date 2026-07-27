27 de julio de 2026
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Clases

Suspenden las clases en turno noche y vespertino en estos departamentos de Mendoza

La medida alcanza a los turnos vespertino y nocturno de todos los niveles y modalidades educativas. En el resto de Mendoza, las actividades se desarrollan con normalidad.

Suspenden las clases en turno noche y vespertino en estos departamentos de Mendoza

Suspenden las clases en turno noche y vespertino en estos departamentos de Mendoza

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó la suspensión de las clases presenciales para los turnos vespertino y nocturno de este lunes 27 de julio en los departamentos de Tupungato y Tunuyán, debido a los pronósticos que anticipan la presencia de ráfagas de viento Zonda.

La decisión fue adoptada siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante las condiciones meteorológicas previstas.

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas de ambos departamentos.

Por viento Zonda, una localidad de Las Heras suspende las clases presenciales.

Por viento Zonda, una localidad de Las Heras suspende las clases presenciales.

Las clases continuarán de manera virtual

Desde la DGE indicaron que, en las zonas afectadas, las actividades escolares deberán desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

En tanto, el organismo aclaró que en el resto de la provincia el servicio educativo se presta con total normalidad, por lo que las clases presenciales se desarrollarán sin modificaciones.

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