31 de julio de 2026
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Homicidio

Brutal homicidio de un menor: lo mataron a machetazos en Ciudad

Un joven de 15 años fue asesinado y otros tres jóvenes resultaron heridos tras una riña en el oeste de Mendoza. Hay tres detenidos por el homicidio.

El crimen ocurrió cerca de las 22 de este jueves en zona de La Favorita.&nbsp;

El crimen ocurrió cerca de las 22 de este jueves en zona de La Favorita. 

 Por Pablo Segura

Un brutal homicidio conmociona al oeste de Mendoza tras el asesinato de un adolescente de 15 años durante una violenta riña ocurrida en el barrio La Favorita, en la Ciudad de Mendoza. El menor sufrió gravísimas heridas provocadas con un machete y falleció en cuestión de minutos.

La víctima fatal fue identificada como Joshua Marcos Garay. En el mismo episodio, ocurrido en la manzana 5 del barrio, otros tres jóvenes resultaron gravemente heridos. Uno de ellos, de 27 años, permanece internado en estado crítico. Mientras tanto la investigación intenta determinar cómo se desencadenó el enfrentamiento y quiénes fueron los autores del ataque.

La Policía de Mendoza, con los primeros testimonios y pruebas en el lugar, detuvo a tres hermanos como autores del crimen. Además, en un allanamiento se secuestraron cuchillos, prendas de vestir con sangre y un celular.

Investigan el homicidio ocurrido en el barrio La Favorita

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió durante la noche del jueves en el barrio La Favorita, donde se produjo una riña de la que habrían participado varias personas. Al parecer, un grupo de entre cuatro y cinco sujetos irrumpió en una vivienda y tras intentar incendiarla, atacó a machetazos a todas las personas que estaban allí.

En medio del enfrentamiento, el adolescente de 15 años sufrió varias heridas de extrema gravedad.

Vecinos y allegados trasladaron al menor hasta el Centro de Salud de La Favorita, donde los profesionales médicos intentaron asistirlo. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, la víctima falleció poco después de ingresar al establecimiento sanitario.

En el mismo hecho, otros tres jóvenes también sufrieron heridas de consideración y fueron derivados a distintos hospitales para recibir atención médica. Uno de estos permanece internado en un estado crítico, confirmaron fuentes policiales.

Desde el momento del brutal homicidio, decenas de policías trabajaron en la escena para esclarecer el hecho. Fue así que la policía logró la detención de tres hermanos, en tanto que en un allanamiento secuestraron cuchillos, ropa con sangre y un celular, elementos que serán clave para la investigación del homicidio.

El caso es investigado por la fiscal Claudia Ríos. En las próximas horas se definirá la situación procesal de cada uno de los detenidos.

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