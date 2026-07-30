Murió Beto Cabrera: dolor por el histórico humorista de "El Dúo de Dos"

Murió a los 92 años el reconocido humorista argentino Alberto Pedro "Beto" Cabrera en España , país donde vivía desde hacía décadas. La triste noticia fue confirmada por su hijo Fabián en redes sociales, provocando conmoción en el ambiente artístico nacional, donde se lo recuerda por haber integrado junto a Mario Sánchez el inolvidable binomio "El Dúo de Dos".

Nacido el 24 de noviembre de 1933 en Buenos Aires, Cabrera dio sus primeros pasos en "La revista dislocada", el legendario programa radial que funcionó como un semillero inigualable de talentos. En ese espacio compartió elenco con figuras de la talla de Nelly Beltrán, Raúl Rossi y Calígula, moldeando un estilo versátil que combinaba el canto, las imitaciones y el humor directo que cautivó al público.

En 1966 se produjo el encuentro que cambió su destino. Mario Sánchez, entonces suboficial de Aeronáutica y apasionado por las imitaciones, fue a buscar a Cabrera tras escuchar hablar de sus actuaciones. La química definitiva surgió de casualidad cuando Beto quedó afónico antes de subir al escenario y le pidió a Sánchez que improvisara; las carcajadas de la platea dieron nacimiento al binomio.

El compositor Dino Ramos bautizó a la dupla como "El Dúo de Dos" , dando inicio a una etapa dorada en la televisión. Entre sus principales éxitos se destacaron:

Telecómicos: El ciclo humorístico donde terminaron de afianzar su popularidad masiva.

El ciclo humorístico donde terminaron de afianzar su popularidad masiva. El paquete del Dúo: Programa estelar de Teleonce emitido los sábados entre 1969 y 1970 con entretenimientos y premios.

Programa estelar de Teleonce emitido los sábados entre 1969 y 1970 con entretenimientos y premios. Disloque en el presidio: Su incursión en la pantalla grande en 1965 junto al elenco radial.

¿Qué se sabe sobre sus últimos años de vida en España?

Tras la separación del dúo, el artista continuó su carrera en solitario hasta instalarse definitivamente en Europa. En el último tiempo, utilizó sus plataformas digitales para mantener una relación cercana con sus seguidores. Allí había comenzado a referirse a sus problemas de salud y a un cuadro grave de anemia con la ironía que lo caracterizó hasta sus últimos días.

Figuras emblemáticas como Zulma Faiad y la cantante Edith Scandro expresaron su dolor en redes sociales para despedir al genial actor. El legado de Beto Cabrera quedará guardado para siempre en la memoria afectiva de la televisión y la radio argentina.