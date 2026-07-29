¿Alguien le avisa a Gran Hermano que no somos de piedra? Las emotivas visitas a Campanita y Majluf

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, se vivió un nuevo 'Congelados' en el que Campanita y Majluf recibieron una visita muy especial .

Mientras todos los participantes estaban reunidos en el living de la casa de Gran Hermano , sonó el teléfono y la voz del Big dio la orden: todos debían quedar completamente "Congelados". En medio del silencio y para sorpresa de los jugadores, una de las puertas se abrió y apareció Nilsa, la madre de Steffany "Campanita" Pereira .

Visiblemente emocionada, Nilsa se acercó a su hija, la abrazó y le dedicó unas palabras que la hicieron quebrarse hasta las lágrimas: “No permitas que las malas energías apaguen tu inocencia. En casa todo está bien, todo está bien. Gracias a Dios, todo está tranquilo” .

Además, le dejó un conmovedor mensaje que emocionó a toda la casa: “Dios tenía un propósito para ti, hija, y era este. Cuando estabas en mi vientre, ya eras una luchadora; superaste muchos obstáculos dentro de mi vientre. Y Dios te hizo aún más fuerte. Por eso estoy aquí. Te amo, hija” .

Entre abrazos y un contundente mensaje: así fue la visita de Emma a Majluf

Cuando todo parecía volver a la normalidad, la voz del Big volvió a sorprender a los participantes con una nueva orden de "Congelados", obligándolos a permanecer completamente inmóviles.

Instantes después, la puerta de la casa se abrió y apareció Emma, la hija de Alejandra Majluf, quien ingresó para darle una emotiva sorpresa a su madre. Conmovida por el reencuentro, la joven le transmitió tranquilidad sobre sus seres queridos: "No sé qué decirte. Están todos bien en casa. Yo estoy muy bien y todo el mundo está bien. Vos mantenete tranquila. Disfrutá y divertite porque está todo bien afuera".

Antes de despedirse, Emma dejó un mensaje que llamó la atención de los televidentes: "¡Quiero una final de todas chicas, de todas mujeres!", expresó, dejando en claro su deseo de que la definición del reality esté protagonizada exclusivamente por mujeres.

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