27 de julio de 2026
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Gran Hermano

Incómodo "congelados" de Charlotte Caniggia en Gran Hermano: "Mi heladera transmite más"

Charlotte Caniggia protagonizó un distante "Congelados" en Gran Hermano. La visita de su amigo desató duras críticas en redes hacia la jugadora del reality.

Incómodo congelados de Charlotte Caniggia en Gran Hermano: Mi heladera transmite más

Incómodo "congelados" de Charlotte Caniggia en Gran Hermano: "Mi heladera transmite más"

Por Sitio Andino MuchoShow

La dinámica del "Congelados" suele ser uno de los momentos de mayor carga emotiva dentro de la casa de Gran Hermano. Sin embargo, la reacción de Charlotte Caniggia quebró esa norma y desató un intenso debate entre los seguidores del reality por la visible falta de emoción y la marcada distancia con la que transitó la visita.

¿Cómo fue el reencuentro de Charlotte y las emotivas palabras que recibió?

La producción del programa eligió a Tomy, uno de los amigos más cercanos de la mediática, para cruzar la puerta y brindarle contención en medio de la competencia. Con una actitud sumamente efusiva y cariñosa, el joven recorrió las instalaciones mientras le dedicaba elogios a la personalidad y al desempeño de la participante.

A lo largo de su breve permanencia, el visitante buscó levantarle el ánimo con declaraciones de profundo afecto hacia su trayectoria dentro del certamen: "Amiga, te amo; me encanta que estés acá luchando, estás hermosa", le expresó al ingresar mientras la participante permanecía inmóvil tal como lo dictamina la regla de la casa durante el “Congelados”. "Pasaste por muchas cosas; vos no necesitás apellido, viniste acá a jugar, a divertirte y a ganar", dijo su gran amigo antes de retirarse por la puerta giratoria comiendo una banana.

Redes sociales, duras críticas y un episodio incómodo en la casa

Pese al tono contenedor del mensaje, la aparente frialdad de Charlotte no pasó desapercibida para la audiencia en las plataformas digitales. La red social X se colmó de mensajes de espectadores que calificaron la escena como "el peor Congelado" de la edición, cuestionando que la producción no eligió a un familiar directo o a su pareja y remarcaron la nula expresividad de la participante. "Mi heladera transmite más", bromeó incluso un espectador en la red social X.

El tenso episodio coincidió con días complejos para la mediática dentro del certamen. Según revelaron sus compañeras Yipio y Daniela Celis, Charlotte venía de atravesar un momento sumamente incómodo tras recibir un desubicado comentario sobre su aspecto físico por parte de Fabio. "Te había hablado cuando eras rubia y flaca", dijo el concursante español que pasó de visita por la casa de más famosa del país. Acto seguido, y según sus compañeras de convivencia, Charlotte dejó su vestimenta oversize para demostrar que mantenía su figura.

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