La casa pidió calma... y reingresaron los ex Gran Hermano más picantes

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el reingreso de ex jugadores revolucionó por completo la casa.

La sorpresa comenzó cuando los jugadores estaban reunidos en una de las habitaciones. Sin previo aviso, un televisor se encendió y mostró en vivo la puerta principal de la casa , anticipando que algo inesperado estaba por suceder.

El primero en ingresar fue Fabio Agostini , el modelo español con raíces mendocinas que ya había participado del reality durante un intercambio con La Casa de los Famosos. Apenas apareció, saludó a una de las participantes con una frase que no pasó desapercibida: “¡Luanita, feliz cumpleaños! ¡Estoy de vuelta! Volví, yo siempre vuelvo” , mientras ella seguía el momento desde el otro lado de una puerta.

Luego fue el turno de Daniela "Pestañela" Celis , una de las exparticipantes más populares del programa. Fiel a su estilo, se presentó diciendo: “Me dicen Pestañela, ¿te gusta? Dicen que miro e hipnotizo” . Además, reveló que su presencia en esta edición fue posible gracias a Thiago Medina . Junto a ella también volvió Romina Uhrig , con quien compartió una estrecha amistad dentro y fuera del reality.

La lista de reingresos continuó con Selva Pérez, la uruguaya que se destacó en la edición más reciente por su fuerte personalidad y espíritu competitivo. Minutos después hizo su entrada Juan Pablo "Devi" Devigili, quien fue compañero de Selva durante esa misma temporada.

Juan Pablo "Devi" Devigili, Emma Vich, Juliana "Tini" Díaz y Ariel Ansaldo

Uno de los ingresos más llamativos fue el de Emma Vich, que apareció al ritmo de Madonna. A continuación ingresó Juliana "Tini" Díaz, recordada por su polémica expulsión en el repechaje de su edición y cuyo regreso provocó distintas reacciones entre los actuales participantes.

El cierre de la secuencia quedó en manos de Ariel Ansaldo, más conocido como "Big Ari", quien ganó popularidad por su histórica rivalidad con Alfa y por protagonizar varios de los momentos más descontracturados del programa.

Una vez completado el ingreso de los ocho exparticipantes, Santiago del Moro explicó cuál será su función en esta etapa del juego. Ninguno competirá por el premio principal, aunque todos tendrán un papel clave en el desarrollo de la competencia: participarán de la gala de nominación del miércoles y el último integrante de este grupo en abandonar la casa obtendrá el beneficio de realizar una nominación fulminante.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.