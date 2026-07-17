17 de julio de 2026
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Gran Hermano

Pensó que zafaba... pero terminó eliminado de Gran Hermano tras la placa positiva

Este jueves, Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva eliminación tras la placa positiva. Descubrí quién abandonó la casa y cómo fue la definición.

Pensó que zafaba... pero terminó eliminado de Gran Hermano tras la placa positiva

Pensó que zafaba... pero terminó eliminado de Gran Hermano tras la placa positiva

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la placa positiva, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026

La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. En esta oportunidad, cinco participantes quedaron en placa positiva y dependieron del voto del público para continuar en competencia: Sebastián Cola, Matías Hanssen, Mariela Prieto, Juan Carlos López (JC) y Alejandra Majluf.

A medida que avanzó la noche, Santiago del Moro fue anunciando quiénes lograban asegurar su permanencia gracias al respaldo de los espectadores. El primero en salir de placa fue Sebastián Cola, quien celebró con alivio su continuidad en el reality. Minutos más tarde, Matías Hanssen también consiguió los votos necesarios para seguir en la casa.

Con el correr de la gala, Mariela Prieto se sumó a la lista de participantes salvados, lo que derivó en un tenso mano a mano entre Juan Carlos López (JC) y Alejandra Majluf, quienes quedaron a la espera de la decisión final del público.

Finalmente, llegó el momento más esperado de la noche. El conductor anunció que JC fue el participante eliminado al ser el menos votado en la placa positiva. De esta manera, puso fin a su paso por la casa más famosa del país y se convirtió en el nuevo eliminado.

Juan Carlos López (JC) es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

Juan Carlos López (JC) es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

  • Gabriel Lucero
  • Divina Gloria (abandono por salud)
  • Tomy Riguera (placa planta)
  • Carla “Carlota" Bigliani
  • Carmiña Masi (expulsada)
  • Nicolás Sícaro
  • Kennys Palacios
  • Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  • Franco Poggio
  • Cinzia Francischiello
  • Andrea del Boca (abandono por salud)
  • Lola Tomaszeuski
  • La Maciel (abandono por decisión propia)
  • Martín Rodríguez
  • Brian Sarmiento
  • Solange Abraham (expulsión)
  • Nazareno Pompei
  • Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  • Daniela De Lucía
  • Grecia Colmenares (placa planta)
  • Lolo Poggio (placa planta)
  • Danelik Galazan
  • Lola Tomaszeuski (expulsión)
  • Eduardo Carrera
  • Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  • Tati Luna
  • Brian Sarmiento
  • Franco Zunino
  • Catalina “Titi” Tcherkaski
  • Nenu López
  • Leandro Nigro (placa planta)
  • Andrea del Boca (abandono por decisión propia)
  • Manuel Ibero
  • Juan Carlos López (JC)

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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