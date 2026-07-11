11 de julio de 2026
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Gran Hermano

Las encuestas del público pusieron contra las cuerdas a un jugador de Gran Hermano

Este lunes se define al próximo eliminado de Gran Hermano 2026. Mirá quiénes están en riesgo en el reality y qué anticipan las encuestas del público.

Las encuestas del público pusieron contra las cuerdas a un jugador de Gran Hermano

Las encuestas del público pusieron contra las cuerdas a un jugador de Gran Hermano

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Las encuestas revelan al posible próximo eliminado de Gran Hermano 2026

Luego de varios días de tensión, emociones y la salida por voluntad propia de Andrea del Boca, quedó definida la lista de nominados de la casa más famosa del país. Los participantes que quedaron en placa son Matías Hanssen, Juan Carlos López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Manuel Ibero, Mariela Prieto, Solange “Sol” Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Emanuel Di Gioia.

En la previa de la gala de eliminación, el debate creció en las redes sociales. Influencers, medios especializados y seguidores del reality comenzaron a compartir encuestas para intentar anticipar quién será el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Sol, Yipio y Luana lideran el voto negativo en las encuestas

Sol, Yipio y Luana lideran el voto negativo en las encuestas

Según los sondeos que circulan en X e Instagram, Solange “Sol” Abraham aparece como la participante más comprometida y lidera varias encuestas de voto negativo. Detrás suyo se ubican Yisela “Yipio” Pintos y Luana Fernández, quienes también reúnen una cantidad importante de votos para abandonar la casa.

De todos modos, se trata de encuestas no oficiales y los números pueden cambiar hasta la gala del lunes. Por ahora, la tendencia indica que una de esas tres participantes tendría más chances de convertirse en la próxima eliminada.

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