Las encuestas del público pusieron contra las cuerdas a un jugador de Gran Hermano

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Luego de varios días de tensión, emociones y la salida por voluntad propia de Andrea del Boca, quedó definida la lista de nominados de la casa más famosa del país. Los participantes que quedaron en placa son Matías Hanssen, Juan Carlos López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Manuel Ibero, Mariela Prieto, Solange “Sol” Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Emanuel Di Gioia .

En la previa de la gala de eliminación, el debate creció en las redes sociales. Influencers, medios especializados y seguidores del reality comenzaron a compartir encuestas para intentar anticipar quién será el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026 .

Según los sondeos que circulan en X e Instagram, Solange “Sol” Abraham aparece como la participante más comprometida y lidera varias encuestas de voto negativo. Detrás suyo se ubican Yisela “Yipio” Pintos y Luana Fernández , quienes también reúnen una cantidad importante de votos para abandonar la casa.

De todos modos, se trata de encuestas no oficiales y los números pueden cambiar hasta la gala del lunes. Por ahora, la tendencia indica que una de esas tres participantes tendría más chances de convertirse en la próxima eliminada.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.