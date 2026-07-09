9 de julio de 2026
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Andrea del Boca

Entró, salió, regresó y volvió a irse: Andrea del Boca dejó Gran Hermano otra vez

Andrea del Boca anunció su salida de Gran Hermano Generación Dorada 2026. Enterate qué ocurrió y por qué decidió abandonar el reality.

Entró, salió, regresó y volvió a irse: Andrea del Boca dejó Gran Hermano otra vez

Entró, salió, regresó y volvió a irse: Andrea del Boca dejó Gran Hermano otra vez

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Andrea del Boca anunció su salida del programa y en esta nota te contamos por qué decidió abandonarlo.

El motivo detrás de la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano

Todo comenzó cuando Andrea del Boca fue llamada al confesionario. Una vez allí, Gran Hermano le informó una situación familiar que requería su atención inmediata fuera de la casa: “Tu hija me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud. Nada grave. No te preocupes, pero es una situación que requiere de tu presencia fuera de la casa. Tranquila, pero estoy obligado, como corresponde, a transmitirte lo que está pasando”.

La noticia conmovió profundamente a la actriz, quien explicó que tenía un acuerdo previo con su familia en caso de que surgiera una urgencia. “Tengo un acuerdo con ellas, que si me necesitaban… Obviamente, primero que el juego están mi mamá y mi hija. Fue un honor que me invitaras a tu casa. Fui muy feliz. Hoy pude empezar a sanar una herida que la llevo puesta, pero no sé si eso le hizo bien. Pero bueno, ese es el poder tuyo que me llevás a lugares muy íntimos y muy profundos”, expresó con emoción.

Después de la charla, Del Boca regresó con sus compañeros y, visiblemente afectada, les comunicó su decisión entre lágrimas: “Si mi mamá me necesita, tengo que estar a su lado. Me encantó conocerlos. Perdón si fui caracúlica en algún momento, pero es esto que ven”. Con esta despedida, la actriz deja definitivamente el reality y, de acuerdo con lo que había anticipado días atrás Santiago del Moro, ya no podrá reingresar a la competencia.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

  • Gabriel Lucero
  • Divina Gloria (abandono por salud)
  • Tomy Riguera (placa planta)
  • Carla “Carlota" Bigliani
  • Carmiña Masi (expulsada)
  • Nicolás Sícaro
  • Kennys Palacios
  • Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  • Franco Poggio
  • Cinzia Francischiello
  • Andrea del Boca (abandono por salud)
  • Lola Tomaszeuski
  • La Maciel (abandono por decisión propia)
  • Martín Rodríguez
  • Brian Sarmiento
  • Solange Abraham (expulsión)
  • Nazareno Pompei
  • Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  • Daniela De Lucía
  • Grecia Colmenares (placa planta)
  • Lolo Poggio (placa planta)
  • Danelik Galazan
  • Lola Tomaszeuski (expulsión)
  • Eduardo Carrera
  • Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  • Tati Luna
  • Brian Sarmiento
  • Franco Zunino
  • Catalina “Titi” Tcherkaski
  • Nenu López
  • Leandro Nigro (placa planta)
  • Andrea del Boca (abandono por decisión propia)

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