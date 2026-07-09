Murió Bonnie Tyler: el adiós a una de las grandes voces del pop de los 80

El mundo de la música está de luto. La cantante británica Bonnie Tyler , una de las voces más emblemáticas del pop y el rock de los años 80, murió a los 75 años en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento por una enfermedad que la mantenía internada desde hacía varias semanas. La noticia de su muerte f ue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en las redes sociales de la artista.

La intérprete alcanzó la fama internacional con clásicos como "Total Eclipse of the Heart" , "Holding Out for a Hero" e "It's a Heartache" , canciones que marcaron a toda una generación y que, décadas después, continúan sonando en películas, series y plataformas digitales.

Tyler se encontraba internada en una clínica de Portugal , país donde residía desde hacía varios años. En mayo había sido sometida a una cirugía de urgencia por una perforación intestinal y permaneció durante semanas en coma inducido mientras los médicos intentaban estabilizar su estado de salud. Aunque en junio había mostrado algunos signos de mejoría, su cuadro volvió a agravarse en las últimas horas.

La familia confirmó el fallecimiento mediante un breve mensaje. "Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital de Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", expresaron sus seres queridos, quienes además solicitaron privacidad para atravesar el duelo.

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Una voz inconfundible que marcó los años 80

Nacida como Gaynor Hopkins en Gales, Bonnie Tyler construyó una carrera internacional gracias a su inconfundible voz rasgada, que se convirtió en su sello artístico tras una operación de cuerdas vocales realizada en la década de 1970.

Su mayor éxito llegó en 1983 con "Total Eclipse of the Heart", una balada escrita por Jim Steinman que se convirtió en un fenómeno mundial y permaneció durante semanas en los primeros puestos de los rankings.

Poco después volvió a conquistar al público con "Holding Out for a Hero", tema que con el paso de los años ganó una nueva generación de seguidores gracias a su inclusión en películas y series.

Un legado que trascendió generaciones

Además de sus grandes éxitos, Bonnie Tyler desarrolló una extensa carrera de más de cinco décadas, continuó realizando giras internacionales y en 2013 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión.

En 2022 fue distinguida como Miembro de la Orden del Imperio Británico por su aporte a la música. Hasta los últimos meses seguía presentándose en vivo y su última actuación pública había tenido lugar a fines de marzo.

Su muerte deja un enorme vacío en la música internacional, pero también un legado de canciones que permanecen entre las más recordadas de la historia del pop y el rock.