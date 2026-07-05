A un mes de la muerte del Indio Solari su familia compartió una foto inédita

El homenaje se sumó a las múltiples muestras de afecto que los fanáticos

Al cumplirse un mes de la muerte del Indio Solari , su familia decidió rendirle homenaje con una fotografía inédita que rápidamente conmovió a sus fanáticos. La imagen fue publicada en Instagram por su esposa, Virginia "Viru" Mones Ruiz , y por su hijo, Bruno , quienes lo recordaron con un emotivo mensaje.

La fotografía corresponde a la tarde del 4 de junio , apenas unas horas antes del fallecimiento del cantante, ocurrido el 5 de junio tras sufrir un ACV hemorrágico en su casa de Parque Leloir .

En la imagen se puede ver al artista caminando por el parque de su vivienda. Aparece con su bastón y sus característicos lentes de sol , en una escena íntima que refleja la tranquilidad de sus últimos momentos junto a su familia.

Junto a la fotografía, Virginia "Viru" Mones Ruiz y Bruno escribieron unas palabras cargadas de emoción. "Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto viejito ". La publicación fue firmada con las iniciales "V y B" , en referencia a ambos familiares.

La reacción de los fanáticos

Como era de esperarse, la publicación tuvo una fuerte repercusión entre los seguidores del músico, quienes llenaron el posteo con mensajes de cariño, agradecimiento y recuerdos.

La fotografía corresponde a la tarde del 4 de junio, apenas unas horas antes del fallecimiento del cantante.

El homenaje se sumó a las múltiples muestras de afecto que los fanáticos vienen expresando desde que se conoció la noticia de la muerte del Indio Solari, uno de los artistas más influyentes y queridos de la historia del rock argentino.