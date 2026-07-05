5 de julio de 2026
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Indio Solari

A un mes de la muerte del Indio Solari su familia compartió una foto inédita

Virginia "Viru" Mones Ruiz y Bruno Solari compartieron una fotografía inédita del cantante pocas horas antes de su fallecimiento. La publicación emocionó a miles de fanáticos.

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El homenaje se sumó a las múltiples muestras de afecto que los fanáticos 

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Por Sitio Andino MuchoShow

Al cumplirse un mes de la muerte del Indio Solari, su familia decidió rendirle homenaje con una fotografía inédita que rápidamente conmovió a sus fanáticos. La imagen fue publicada en Instagram por su esposa, Virginia "Viru" Mones Ruiz, y por su hijo, Bruno, quienes lo recordaron con un emotivo mensaje.

La imagen fue tomada horas antes de su fallecimiento

La fotografía corresponde a la tarde del 4 de junio, apenas unas horas antes del fallecimiento del cantante, ocurrido el 5 de junio tras sufrir un ACV hemorrágico en su casa de Parque Leloir.

En la imagen se puede ver al artista caminando por el parque de su vivienda. Aparece con su bastón y sus característicos lentes de sol, en una escena íntima que refleja la tranquilidad de sus últimos momentos junto a su familia.

La reacción de los fanáticos

Como era de esperarse, la publicación tuvo una fuerte repercusión entre los seguidores del músico, quienes llenaron el posteo con mensajes de cariño, agradecimiento y recuerdos.

La fotografía corresponde a la tarde del 4 de junio, apenas unas horas antes del fallecimiento del cantante.

La fotografía corresponde a la tarde del 4 de junio, apenas unas horas antes del fallecimiento del cantante.

El homenaje se sumó a las múltiples muestras de afecto que los fanáticos vienen expresando desde que se conoció la noticia de la muerte del Indio Solari, uno de los artistas más influyentes y queridos de la historia del rock argentino.

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