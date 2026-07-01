1 de julio de 2026
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Robert De Niro

La estricta rutina con la que Robert De Niro se mantiene impecable a los 82 años

A sus 82 años, el actor Robert De Niro mantiene una disciplina de hierro para seguir filmando. Su dieta, el entrenamiento diario y su vida familiar.

La estricta rutina con la que Robert De Niro se mantiene impecable a los 82 años

La estricta rutina con la que Robert De Niro se mantiene impecable a los 82 años

EFE
Por Sitio Andino MuchoShow

La industria cinematográfica de Hollywood mantiene la mirada puesta en una de sus máximas leyendas vivas, cuya vigencia sigue intacta. Con una agenda que combina rodajes y negocios, el prestigioso Robert De Niro sostiene a sus 82 años una estricta rutina diaria basada en la constancia, el entrenamiento adaptado y hábitos saludables para conservarse enérgico.

Madrugón y un desayuno sin excentricidades

El día de De Niro comienza mucho antes del amanecer, habitualmente entre las 5 y las 6 de la mañana. Esta costumbre, que arrastra desde sus épocas doradas de filmación cuando debía pasar largas horas en la silla de maquillaje, la aprovecha hoy para leer guiones y supervisar los negocios de Nobu, su cadena internacional de hoteles y restaurantes de lujo.

Lejos de las dietas restrictivas o de moda que suelen verse en el ambiente artístico, el protagonista de Taxi Driver apuesta a una alimentación clásica y equilibrada para mantener su energía estable. Su desayuno diario consiste en un café negro, jugo de naranja recién exprimido, huevos (ya sean revueltos o pasados por agua) y tostadas de pan integral o los tradicionales bagels neoyorquinos.

Robert De Niro

El ejercicio como herramienta para el cine

La actividad física es la verdadera columna vertebral de su vitalidad. Bajo la estricta supervisión de su entrenador personal, James Brady, el ganador del Oscar entrena entre tres y seis veces por semana. La rutina está planificada específicamente para su edad, combinando ejercicios cardiovasculares de resistencia con trabajos de fuerza con pesas para preservar la masa muscular y cuidar sus articulaciones.

Para el neoyorquino, pasar por el gimnasio no responde a una obsesión estética, sino a una necesidad profesional: es la única forma de tolerar físicamente las extenuantes jornadas de rodaje que aún le exige la industria cinematográfica. Cabe recordar que su escuela de actuación siempre fue el "Método Stanislavski", donde la preparación corporal y mental es fundamental para construir un personaje.

Robert De Niro

Padre de siete hijos —la última nacida en 2023—, nominado recientemente al Oscar por su décima colaboración con Martin Scorsese y galardonado con la Palma de Oro Honorífica en el Festival de Cannes, Robert De Niro esquiva el paso del tiempo. Su receta no es un secreto místico, sino el reflejo de una vida ordenada que le permite seguir pisando fuerte en el séptimo arte.

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