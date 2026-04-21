Dónde ver "Nada" online: la plataforma de streaming para disfrutar la serie de Luis Brandoni y Robert De Niro

La noticia de que murió Luis Brandoni a los 86 años generó un hondo pesar en toda la cultura nacional durante las últimas horas. El querido actor, que dejó un legado inmenso en el cine y el teatro, protagonizó recientemente "Nada", una de las series más buscadas hoy en las plataformas de streaming .

La partida de "Beto" se produjo por un hematoma subdural tras un accidente doméstico , dejando un vacío inmenso en el cine y el teatro. Sin embargo, su talento sigue vivo en sus obras más recientes, siendo esta ficción porteña una de las más consultadas por los usuarios en las últimas horas.

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Si buscás dónde encontrar esta historia, tenés que saber que está disponible exclusivamente en el catálogo de Disney+ . Esta producción de cinco capítulos no se encuentra en ninguna otra plataforma de streaming , por lo que necesitás una suscripción activa para acceder a ella desde cualquier dispositivo.

La trama nos presenta a Manuel Tamayo Prats, un refinado crítico gastronómico que debe aprender a valerse por sí mismo tras perder a su empleada de toda la vida . La llegada de una joven paraguaya cambia su perspectiva y le enseña que siempre hay espacio para nuevos aprendizajes, incluso para un dandy.

Creada por la exitosa dupla de Gastón Duprat y Mariano Cohn, la serie destaca por su estética impecable y sus diálogos punzantes. Es una oportunidad ideal para ver a Luis Brandoni en un papel que parece escrito a su medida, rodeado de un elenco nacional de primer nivel.

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El histórico encuentro de Luis Brandoni con Robert De Niro

Uno de los mayores atractivos de esta miniserie es, sin dudas, la participación estelar del astro de Hollywood Robert De Niro. Es la primera vez que el actor estadounidense forma parte de una producción con este formato de capítulos, interpretando a un amigo cercano del protagonista que visita Buenos Aires.

La química entre ambos es el eje central de la historia, mostrando una amistad que trasciende las fronteras y el idioma. La serie no sólo es un homenaje a la gastronomía local, sino también un retrato fiel y melancólico de la identidad porteña que Brandoni representó como nadie.

Sobre la segunda temporada, que iba a titularse "Todo", existe actualmente una gran incertidumbre debido a la muerte del actor. Aunque el proyecto estaba en marcha y se planeaba filmar en Nueva York, todavía no se confirmó si se alcanzaron a rodar escenas antes del triste desenlace.