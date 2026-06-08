Hallaron sin vida a la querida actriz María Rosa Fugazot en su departamento de Palermo

La comunidad artística nacional se encuentra profundamente conmovida luego de confirmarse la muerte de la querida actriz María Rosa Fugazot a los 83 años de edad . La emblemática figura de la televisión, el cine y el teatro fue hallada sin vida este domingo por la noche en su departamento del barrio porteño de Palermo.

El triste episodio se desencadenó en el quinto piso de un edificio ubicado en la calle Güemes al 4700. Alrededor de las 21:40 , personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME acudieron al lugar tras recibir un llamado de alerta por una persona descompensada. En la vivienda se encontraban una amiga y una prima hermana de la artista, quienes permitieron el ingreso de las autoridades . Al entrar a la habitación, el personal médico constató que Fugazot se encontraba sin signos vitales sobre su cama.

A pesar de las versiones iniciales que circularon en los medios durante la mañana, la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N.º 12, a cargo de Martín López Perrando, tomó intervención inmediata por cuestiones de protocolo. El caso quedó caratulado bajo la instrucción de "averiguación de causales de muerte". Sin embargo, los peritos confirmaron un dato clave para llevar tranquilidad a sus seguidores: el cuerpo de la intérprete no presentaba ningún rastro de violencia , por lo que los primeros indicios apuntan firmemente a un deceso por causas naturales.

Con profunda tristeza despedimos a la actriz María Rosa Fugazot, figura entrañable de la escena artística argentina. Honró cada uno de los espacios que transitó con talento y amor por su trabajo. pic.twitter.com/hO4oOBUW2c

El estado de salud de la actriz y el duro golpe que marcó su último año

Durante sus últimos meses, el estado de ánimo y la salud de la actriz se encontraban visiblemente afectados por una de las peores tragedias de su vida personal. En junio del año pasado, había sufrido la dolorosa pérdida de su hijo, el también actor René Bertrand, quien falleció a los 53 años a causa de un cáncer de huesos. Este golpe devastador marcó un antes y un después en el día a día de María Rosa.

En sus últimos apariciones en los medios de comunicación, la propia artista se había sincerado sobre el difícil proceso que atravesaba, reconociendo que sentía como si le "hubiera pasado un tractor por encima". Aunque confesaba públicamente que ya no tenía ganas de hacer nada, su admirable profesionalismo la impulsó a seguir adelante con sus compromisos laborales, subiéndose a los escenarios con la energía que le quedaba simplemente porque el arte era su trabajo y su motor vital.

María Rosa Fugazot y su hijo René, ambos finados La actriz María Rosa Fugazot junto a su hijo René Bertrand

Con más de seis décadas de trayectoria intachable, se destacó en clásicos inolvidables de la pantalla chica como Operación Ja-Já, La peluquería de Don Mateo y Polémica en el Bar, además de su reciente participación en la serie Nada junto a Luis Brandoni. El ambiente artístico la despide con un profundo respeto hacia una trabajadora incansable que, formándose en la vieja escuela del espectáculo, se ganó el cariño de múltiples generaciones a base de talento, humildad y una inmensa calidez humana.