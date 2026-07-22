22 de julio de 2026
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Rosalía

A semanas de su show, Rosalía intentó frenar el boicot con una disculpa

Tras la furia en redes, Rosalía pidió perdón por el polémico posteo y ratificó su afecto hacia el país antes de su show en Buenos Aires.

A semanas de su show, Rosalía intentó frenar el boicot con una disculpa

A semanas de su show, Rosalía intentó frenar el boicot con una disculpa

Por Sitio Andino MuchoShow

La fuerte polémica desatada en redes sociales tras la final del Mundial 2026 tuvo un nuevo capítulo. Luego del enojo generalizado de la comunidad argentina y las iniciativas para devolver las entradas de sus próximos conciertos, Rosalía salió a dar explicaciones públicas a través de sus canales oficiales para aclarar lo sucedido y disculparse con sus seguidores.

"Mala mía": el descargo de Rosalía

A través de sus historias de Instagram, la artista española compartió una placa negra con el dibujo de una bandera argentina donde detalló cómo se produjo la publicación que generó el repudio. Según su versión, compartió el video de Mia Khalifa únicamente porque de fondo sonaba "La Perla", una de las canciones de su último disco LUX, sin reparar en la leyenda irónica dirigida hacia los hinchas de la Selección.

“Le di compartir porque sonaba 'La perla', y ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón”, escribió la cantante. Pocas horas después, reforzó el pedido de disculpas con una segunda historia donde publicó un corazón rojo junto al mensaje: “Solo tengo amor x Argentina”.

Las disculpas de Rosalía por su reposteo, a semanas de sus show en Argentina

Las disculpas de Rosalía por su reposteo, a semanas de sus show en Argentina

La tensión previa a sus presentaciones en Buenos Aires

El pedido de disculpas llegó en un momento clave, ya que la artista se prepara para desembarcar en el país para ofrecer cuatro conciertos completamente agotados en el Movistar Arena (1, 2, 4 y 6 de agosto). La indignación provocada por el cruce en redes había llevado a cientos de usuarios a intentar cancelar sus tickets o ponerlos en reventa, argumentando una falta de respeto hacia el público local.

  • Límites para la devolución: Ante las consultas sobre la restitución del dinero, las políticas de las plataformas de venta establecen que los comprobantes solo pueden reembolsarse dentro de los 10 días posteriores a la compra, por lo que las ubicaciones adquiridas semanas atrás ya no permiten la devolución formal.
  • La postura del club de fans oficial: Ante la escalada del conflicto, la comunidad "Motomamis Argentina" emitió un comunicado para fijar postura. En el texto, reconocieron comprender "el enojo, la tristeza y la decepción" generados en el público, al tiempo que aclararon no formar parte del equipo de la cantante ni intervenir en sus redes. Asimismo, llamaron a frenar el hostigamiento: "Conocemos el cariño que Rosalía siempre recibió en Argentina y esperamos que esta situación pueda atravesarse desde el diálogo y no desde el odio".

El episodio protagonizado por la catalana se dio en medio de una serie de manifestaciones de personalidades internacionales que fueros creciendo a a medidas que transcurría el Mundial 2026, llegando a su máximo tras la final disputada en Estados Unidos. Incluso, desde algunos sectores se habla de una campaña “anti-Argentina”, aunque no parecen estar claro los motivos del rechazo mundial hacia el pueblo argentino.

Mientras tanto, las palabras de la cantante catalana y el respaldo del llamado a la calma por parte de su club de fans en Argentina, la artista busca dar por superado el conflicto y restablecer la cercanía habitual con el público argentino. Resta ver cuál será el clima y la recepción de sus seguidores cuando se suba al escenario a comienzos de agosto.

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