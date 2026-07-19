19 de julio de 2026
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María Becerra

María Becerra abrirá la final del Mundial 2026 con el Himno Nacional Argentino

Tras días de especulaciones, María Becerra encabezará la ceremonia previa del duelo entre Argentina y España. Mirá la foto con la que lo confirmó.

Mundial 2026: María Becerra será la voz del Himno argentino en la gran final ante España
Mundial 2026: María Becerra será la voz del Himno argentino en la gran final ante España
Por Sitio Andino MuchoShow

María Becerra será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa de la esperada final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium. La confirmación llegó a pocas horas del encuentro, luego de varios días de especulaciones alimentadas por un sorpresivo cambio en la agenda de la artista.

La cantante, de 24 años, había despertado las versiones tras modificar el horario de su presentación en el Festival Bigsound, en Pontevedra, España. Los organizadores del evento informaron que el recital se adelantaría dos horas y media por "motivos de agenda", una decisión que permitió a la artista emprender viaje inmediatamente después de finalizar su actuación.

María Becerra también contribuyó a incrementar las expectativas con una publicación en sus historias de Instagram. Allí compartió una fotografía a bordo de un avión privado junto a una camiseta de la Selección Argentina y una pelota oficial del Mundial 2026, acompañada por un breve mensaje: "Yendo".

El posteo de María Becerra en Instagram, confirmando su participación en la final del Mundial 2026.

El posteo de María Becerra en Instagram, confirmando su participación en la final del Mundial 2026.

Confirmadísimo: María Becerra entonará las estrofas del himno en la final de Argentina contra España

La confirmación definitiva llegó desde el propio estadio. Fuentes vinculadas a la organización y periodistas acreditados aseguraron haber escuchado la voz de la cantante durante las pruebas de sonido realizadas antes de la final.

Uno de los enviados especiales de la TV Pública relató lo ocurrido durante los ensayos: "Quiero ver si podemos escuchar a María Becerra cantando un pedacito del himno, pero pudimos escuchar la voz. Sonó fuerte, con energía, con todo lo que tiene que tener el himno en una final".

La elección de Becerra se impuso sobre otros artistas cuyos nombres habían circulado en las últimas horas, entre ellos Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro. De acuerdo con fuentes de la AFA citadas por medios deportivos, la organización priorizó una figura con proyección internacional y fuerte presencia en plataformas digitales, características que terminaron inclinando la balanza a favor de la cantante.

Lali Espósito era una de las voces que se rumoreaba que cantaría el himno en la final del Mundial 2026.

Lali Espósito era una de las voces que se rumoreaba que cantaría el himno en la final del Mundial 2026.

La presencia de la cantante en un evento de semejante magnitud también revive su vínculo con la Selección Argentina. En 2024, Lionel Messi asistió junto a Antonela Roccuzzo a una edición de la Fiesta Bresh en Miami, donde la artista se presentó en vivo. Aquel encuentro fue compartido por la propia Becerra en sus redes sociales y quedó como una de las imágenes más comentadas entre la cantante y el capitán argentino.

La ceremonia previa también incluirá la interpretación del himno de España, aunque la identidad de la artista elegida para ese momento aún permanece bajo reserva. Según trascendió, la FIFA decidió mantener el nombre en secreto hasta último momento para evitar filtraciones, una estrategia que ya aplicó en otras finales.

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