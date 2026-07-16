16 de julio de 2026
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Gran Hermano

¿Qué hacía ahí? El ex Gran Hermano que celebró con Antonela Roccuzzo el pase de Argentina

Argentina venció a Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026. En los festejos, Antonela Roccuzzo apareció junto a un ex Gran Hermano. ¿Quién es?

¿Qué hacía ahí? El ex Gran Hermano que celebró con Antonela Roccuzzo el pase de Argentina

¿Qué hacía ahí? El ex Gran Hermano que celebró con Antonela Roccuzzo el pase de Argentina

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Selección Argentina derrotó 2 a 1 a Inglaterra y selló su clasificación a la gran final del Mundial 2026. En medio de los festejos en las tribunas, todas las miradas se posaron en Antonela Roccuzzo, quien celebró el triunfo junto a un ex Gran Hermano. ¿De quién se trata?

La inesperada aparición de "Bam Bam" Morais junto a Antonela Roccuzzo en el Mundial

Según se pudo ver en las imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, una vez finalizado el histórico triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra, Esteban "Bam Bam" Morais fue captado celebrando junto a Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, y parte de su círculo familiar.

Esteban

Esteban "Bam Bam" Morais, ganador de Gran Hermano 2007

Morais, recordado por haberse consagrado ganador de Gran Hermano 2007, sorprendió con su presencia en uno de los palcos del estadio. Su aparición junto a la familia de Messi no pasó inadvertida y despertó una ola de reacciones entre los usuarios, que se mostraron intrigados por el inesperado encuentro.

Para despejar las dudas, Karina Iavícoli, periodista de LAM, se comunicó con el ex participante del reality para confirmar si efectivamente se encontraba allí. Él respondió: “Estoy acá. Tenemos amigos de Rosario en común con Leo. Una locura todo ¡Vamos Argentina!”, le escribió el mediático.

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