María Becerra interpretó el Himno Nacional Argentino en la final entre Argentina y España

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Por Juan Pablo Strappazzon







En la previa de la esperada final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino. Con una emotiva actuación conmovió a los hinchas presentes y a millones de espectadores.

Así fue la presentación de María Becerra en la ceremonia de apertura de la final del Mundial Según pudo verse en la transmisión oficial, la cantante argentina se ubicó en el círculo central del campo de juego, luciendo un elegante vestido en tonos blanco y celeste, con un sol amarillo en el centro, en clara alusión a la bandera argentina. A su alrededor se desplegaban las banderas de los países finalistas y los futbolistas de ambas selecciones, en una cuidada puesta en escena que realzó el clima de emoción y expectativa en los instantes previos al comienzo de la gran final.

#Mundial2026 | Así interpretó el Himno Nacional Argentino María Becerra en la final del Mundial. pic.twitter.com/QmbRpj2vpA — Sitio Andino (@sitioandinomza) July 19, 2026

Con apenas 26 años, la artista alcanzó un nuevo hito en su carrera al formar parte de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Su interpretación hizo vibrar a los miles de espectadores presentes en el estadio y a millones de personas que siguieron la ceremonia desde distintos rincones del planeta, en una actuación que se convirtió en uno de los momentos más destacados de la apertura de la final.