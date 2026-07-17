El confesionario de Gran Hermano volvió a hacer de las suyas: mirá quiénes quedaron en placa

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Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la eliminación de Juan Carlos López, los "hermanitos" pasaron por el confesionario y quedó definida una nueva placa de nominados.

Cómo quedó la nueva placa de nominados de Gran Hermano tras la salida de JC Tras la eliminación de Juan Carlos López (JC) mediante la placa positiva, la estrategia dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a cambiar.

Luego de la salida del participante, los "hermanitos" regresaron al confesionario para emitir sus votos y definir una nueva placa de nominados. Tras el recuento, los participantes que quedaron en riesgo de eliminación son Emanuel Di Gioia, Yisela "Yipio" Pintos, Sebastián Cola, Sol Abraham, Yanina Zilli y Matías Hanssen.

A partir de ahora y hasta la próxima gala de eliminación, que se llevará a cabo el lunes, la votación será negativa. Esto significa que el público deberá elegir a quién quiere que abandone la casa, por lo que los seis nominados quedaron a merced de la decisión de los espectadores.

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