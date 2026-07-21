El mano a mano que cambió todo en Gran Hermano y terminó con una salida bomba

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Seis jugadores quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Emanuel Di Gioia, Sol Abraham, Yisela “Yipio” Pintos, Yanina Zilli, Sebastián Cola y Matías Hanssen .

A medida que avanzó la noche, Santiago del Moro fue revelando quiénes lograban mantenerse en competencia. El primero en asegurarse una semana más dentro de la casa fue Matías Hanssen , que celebró con alivio la decisión del público. Poco después, Sebastián Cola también recibió la noticia de su continuidad.

Más adelante, Yanina Zilli logró salir de placa y continuar en el juego. La última en ser respaldada por los televidentes fue Yisela “Yipio” Pintos , lo que dejó un mano a mano infartante entre Emanuel Di Gioia y Sol Abraham .

Emanuel Di Gioia es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

Finalmente, llegó el momento más esperado de la noche. En medio de una gran expectativa, del Moro anunció que Emanuel Di Gioia debía abandonar la casa, tras convertirse en el jugador más votado negativamente por el público. Así, uno de los participantes que muchos señalaban como candidato a llegar lejos en el certamen puso fin a su recorrido en el reality más famoso del país.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera (placa planta)

Carla “Carlota" Bigliani

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)

Franco Poggio

Cinzia Francischiello

Andrea del Boca (abandono por salud)

Lola Tomaszeuski

La Maciel (abandono por decisión propia)

Martín Rodríguez

Brian Sarmiento

Solange Abraham (expulsión)

Nazareno Pompei

Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)

Daniela De Lucía

Grecia Colmenares (placa planta)

Lolo Poggio (placa planta)

Danelik Galazan

Lola Tomaszeuski (expulsión)

Eduardo Carrera

Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)

Tati Luna

Brian Sarmiento

Franco Zunino

Catalina “Titi” Tcherkaski

Nenu López

Leandro Nigro (placa planta)

Andrea del Boca (abandono por decisión propia)

Manuel Ibero

Juan Carlos López (JC)

Emanuel Di Gioia

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