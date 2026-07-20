Chinche del Arce en Mendoza: cómo eliminarla sin utilizar insecticidas

La aparición masiva de un insecto negro y naranja en paredes, jardines y fachadas despertó preocupación en distintos puntos de la provincia de Mendoza . Se trata de la Chinche del Arce (Boisea trivittata), una especie exótica originaria de América del Norte que, ante la llegada de las bajas temperaturas, busca refugio en lugares protegidos y cálidos.

Su aspecto suele generar temor debido al parecido físico que tiene con la vinchuca. Sin embargo, especialistas aclararon que la Chinche del Arce es inofensiva, no pica, no muerde y no transmite enfermedades .

Ante la presencia de grandes grupos de estos insectos, muchos vecinos recurren inmediatamente a productos químicos y fumigaciones.

No obstante, las autoridades desaconsejan esta práctica debido a que los insecticidas no resultan efectivos a largo plazo y pueden perjudicar a otras especies que son beneficiosas para el ambiente.

La ingeniera agrónoma María Ester González, integrante de la Dirección de Arbolado y Paseos de la comuna, brindó una serie de recomendaciones para controlar su proliferación de manera segura, económica y sin alterar el equilibrio ecológico.

Limpieza y prevención para evitar que ingresen a las casas

Según explicó la especialista, una de las principales medidas consiste en mantener limpios los patios y jardines.

“La clave para frenar a la Chinche del Arce está en la limpieza: hay que embolsar las hojas secas, los frutos y las semillas que se encuentran en el suelo, especialmente las del arce, ya que son su principal fuente de alimento”, indicó González.

También recomendó bloquear los posibles ingresos a las viviendas mediante la colocación de burletes y telas mosquiteras, además de sellar grietas y pequeñas aberturas.

Estas acciones permiten impedir que los insectos entren a las casas en busca de calor durante los días fríos.

Cómo eliminar la Chinche del Arce con métodos caseros

Cuando los insectos ya ingresaron a la vivienda, pueden utilizarse preparados caseros que permiten eliminarlos sin contaminar el ambiente.

Una de las alternativas consiste en mezclar:

10 centímetros cúbicos de detergente por cada litro de agua .

Agua y vinagre en partes iguales.

El preparado debe pulverizarse directamente sobre los grupos de chinches. Posteriormente, se recomienda barrerlas o aspirarlas, colocarlas dentro de una bolsa negra bien cerrada y dejarla expuesta al sol.

El riesgo ambiental de las fumigaciones

González insistió en la necesidad de evitar los insecticidas y otros métodos químicos. “No funcionan a largo plazo con esta especie y ocasionan un desequilibrio ecológico. Al utilizarlos, también eliminamos insectos que son beneficiosos para las especies nativas”, explicó.

Por este motivo, la principal recomendación es recurrir a la prevención, la limpieza y los métodos caseros antes que a fumigaciones que podrían provocar un impacto negativo en el ambiente.