6 de abril de 2026
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Provincia de Mendoza

Chinche del arce en Mendoza: cómo controlar el insecto según el nuevo informe del Iscamen

Un nuevo dossier del Iscamen reúne recomendaciones prácticas, desde autocontrol domiciliario del insecto hasta lineamientos para el espacio público.

Chinche del arce en Mendoza: cómo controlar el insecto según el nuevo informe del Iscamen
Chinche del arce en Mendoza: cómo controlar el insecto según el nuevo informe del Iscamen
Por Sitio Andino Economía

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen), en conjunto con organismos provinciales de ambiente y salud, presentó un dossier técnico para el manejo de la chinche del arce, un material que reúne información clave y propone un enfoque integral para abordar esta problemática.

El documento combina herramientas técnicas con acciones concretas aplicables tanto en el territorio como en el ámbito domiciliario, con el objetivo de mejorar la eficacia de las intervenciones.

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Un documento que busca ordenar y unificar el abordaje

El dossier fue elaborado junto a la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, el Departamento de Enfermedades Zoonóticas y Vectoriales y el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico Mendoza, con el acompañamiento de universidades locales.

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Con intervenciones planificadas y focalizadas es posible obtener resultados efectivos.

Con intervenciones planificadas y focalizadas es posible obtener resultados efectivos.

Está dirigido a equipos técnicos, gobiernos locales y la comunidad, y apunta a unificar criterios de intervención para lograr un manejo más eficiente de la plaga.

Qué se sabe de la chinche del arce y cómo enfrentarla

El trabajo aborda la problemática desde una mirada amplia, incorporando información sobre la biología y el comportamiento de la chinche del arce (Boisea trivittata), junto con estrategias de monitoreo, prevención y control.

En este sentido, se plantea la necesidad de avanzar en un trabajo coordinado entre el sector público y privado, promoviendo prácticas que permitan reducir la presencia del insecto de manera sostenida y con bajo impacto ambiental.

El autocontrol en los hogares gana protagonismo

Uno de los ejes centrales del dossier es la incorporación del autocontrol domiciliario como parte fundamental de la estrategia general.

El documento destaca que, con intervenciones planificadas y focalizadas, es posible obtener resultados efectivos a través de:

  • Aplicaciones localizadas en zonas donde se concentran los insectos
  • Uso de productos habilitados de línea jardín (domisanitarios)
  • Intervenciones en momentos clave del ciclo biológico
  • Implementación de medidas físicas, como la limpieza de refugios

Este enfoque permite optimizar recursos, reducir riesgos para las personas y minimizar el impacto ambiental.

Según los estudios realizados por equipos técnicos de Iscamen, el control de la plaga puede lograrse con bajas dosis y en períodos acotados, lo que refuerza la viabilidad de las estrategias planteadas en el dossier.

Qué pasa en el espacio público y el arbolado urbano

El material también fija criterios para el manejo en el arbolado urbano, donde no están permitidos los tratamientos generalizados con agroquímicos.

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El control de la plaga puede lograrse con bajas dosis y en períodos acotados.

El control de la plaga puede lograrse con bajas dosis y en períodos acotados.

Sólo en situaciones excepcionales, y con autorización específica, se habilitan aplicaciones localizadas. En estos casos, se priorizan acciones como la limpieza y el manejo del entorno urbano para disminuir la presencia del insecto.

Una herramienta para coordinar acciones y mejorar resultados

El dossier se presenta como una herramienta de referencia para ordenar el abordaje de la chinche del arce en Mendoza, integrando el rol de técnicos, municipios y vecinos.

Desde Iscamen impulsan así una estrategia en la que la información se transforma en acción, a través de un manejo integral, coordinado y con participación comunitaria, clave para lograr resultados sostenibles en el tiempo.

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