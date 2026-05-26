David Lebón y Pedro Aznar presentan en Mendoza un homenaje histórico a Serú Girán

Serú Girán sigue vivo en sus canciones, en la memoria colectiva y en la emoción de un público.

El espíritu de Serú Girán volverá a escena en una celebración cargada de emoción, memoria y grandes clásicos. David Lebón y Pedro Aznar se presentarán el próximo sábado 25 de julio en el Arena Maipú Stadium , como parte de una gira nacional que ya despierta enorme expectativa entre los fanáticos del rock argentino.

El show promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año en Mendoza. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek y en la boletería del estadio, únicamente en efectivo.

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Lejos de tratarse de un simple tributo, el espectáculo será el reencuentro de dos de los creadores de Serú Girán con un repertorio que atraviesa generaciones y mantiene intacta su vigencia más de cuatro décadas después.

Durante la noche sonarán himnos fundamentales del rock nacional como "Seminare", "Canción de Alicia en el país", "Esperando nacer", "Perro Andaluz", "No llores por mí, Argentina" y "A cada hombre, a cada mujer", entre muchos otros temas que forman parte de la historia grande de la música argentina.

La corta trayectoria de la banda (cuatro años en su primera etapa y apenas dos conciertos de regreso en River durante 1992) convierte a esta gira en una oportunidad excepcional para volver a vivir esas canciones en directo junto a dos de sus protagonistas originales.

serú girán, mendoza El espíritu de Serú Girán volverá a escena en una celebración cargada de emoción, memoria y grandes clásicos.

La permanencia de Serú Girán en el corazón del público quedó demostrada recientemente, cuando Lebón y Aznar encabezaron "Serú Girán - El Homenaje" en la edición 2025 del Festival Quilmes Rock ante más de 150 mil personas, acompañados por artistas invitados.

Semanas más tarde, ambos músicos también llevaron el legado de la banda al escenario internacional con su presentación en el Festival Cordillera, en Bogotá, consolidando el alcance continental de una obra que sigue emocionando al público de distintas generaciones.

Una celebración atravesada por la emoción y la memoria

El recital en Mendoza también será un homenaje implícito a Oscar Moro, histórico baterista de la banda, y a una época irrepetible del rock argentino. Según anticipan Lebón y Aznar, será una noche atravesada por la emoción, la complicidad musical y el vínculo profundo con el público.

serú girán, mendoza El espectáculo será el reencuentro de dos de los creadores de Serú Girán con un repertorio que atraviesa generaciones.

Muchos asistirán para reencontrarse con la banda sonora de sus vidas. Otros, en cambio, tendrán la posibilidad de ver por primera vez en vivo a quienes redefinieron el sonido del rock nacional a finales de los años setenta.

Serú Girán sigue vivo en sus canciones, en la memoria colectiva y en la emoción de un público que nunca dejó de cantar sus clásicos.