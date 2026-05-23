23 de mayo de 2026
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¿Portazo en Gran Hermano? La versión sobre Charlotte Caniggia que preocupa a los fans

Crecen los rumores sobre la posible salida de Charlotte Caniggia de Gran Hermano 2026. Marina Calabró reveló los motivos y sorprendió a todos.

¿Portazo en Gran Hermano? La versión sobre Charlotte Caniggia que preocupa a los fans

¿Portazo en Gran Hermano? La versión sobre Charlotte Caniggia que preocupa a los fans

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, comenzó a tomar fuerza el rumor de que Charlotte Caniggia podría abandonar Gran Hermano Generación Dorada. Marina Calabró, en el programa Lape Club Social, reveló detalles sobre los supuestos motivos detrás de la decisión y sorprendió a los fanáticos del reality.

Crecen los rumores sobre una posible salida anticipada de Charlotte Caniggia en Gran Hermano

Charlotte Caniggia ingresó hace apenas tres días a Gran Hermano Generación Dorada y rápidamente se convirtió en una de las participantes más comentadas de esta edición. Su desembarco en la casa generó una fuerte repercusión entre los fanáticos del reality, que celebraron su incorporación al juego.

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Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre una posible salida anticipada. Según contó Marina Calabró, la modelo no habría estado del todo convencida de sumarse al programa desde un primer momento. "Me dicen que Charlotte tendría los días contados porque ella no estaba muy convencida de ingresar".

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De acuerdo con la periodista, habría sido el manager de Charlotte quien finalmente logró persuadirla para aceptar la propuesta de Telefe. "No estaba convencida ni por la guita ni por la exposición. Ella no quería, pero su manager la convenció de que era una buena posibilidad de laburo a futuro y que la facturación que hoy recibe, en un tiempo la podría multiplicar", explicó.

Además, Calabró aseguró que la estadía de Charlotte dentro de la casa ya tendría una duración estimada desde el comienzo. Según detalló, la idea inicial sería que permanezca alrededor de un mes en competencia y luego defina si continuará algunos días más junto al resto de los participantes. "Me dicen que entró con certificado de vencimiento", confirmó.

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