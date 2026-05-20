¿Blanquearon? Brian Sarmiento y Danelik revolucionaron las redes con un picante video

Luego de su eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento y Danelik Galazán aprovecharon el tiempo fuera de la casa para seguir compartiendo momentos juntos y alimentar los rumores de romance. Ahora, un picante video que publicaron en redes volvió a encender las especulaciones.
Brian Sarmiento y Danelik revolucionaron las redes con un video que alimentó los rumores de romance
Desde sus redes sociales oficiales, ambos compartieron distintos videos donde se mostraron muy cercanos y cómplices, dejando en evidencia la química que nació dentro de Gran Hermano Generación Dorada. Sin embargo, hubo un clip que llamó especialmente la atención de los fanáticos.
Al ritmo de la canción “Ponte Ponte”, Brian Sarmiento y Danelik Galazán revolucionaron las redes con un baile cargado de sensualidad. Sobre el final del video, ambos se besaron apasionadamente y el exfutbolista sorprendió con un gesto hacia la influencer que no pasó desapercibido entre sus seguidores.
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Las imágenes rápidamente se viralizaron y las especulaciones sobre el posible primer gran romance surgido del reality no dejaron de crecer en redes sociales, donde muchos usuarios ya hablan de una relación confirmada entre ambos.
Cabe recordar que tanto Brian como Danelik se postularon para regresar al programa a través del repechaje. Los participantes elegidos para volver a la casa se conocerán este miércoles 20 de mayo.