Chiche Gelblung en terapia intensiva: los detalles de su estado de salud tras sufrir una descompensación

El conductor y periodista Chiche Gelblung , de 82 años, fue internado de urgencia en terapia intensiva en el Sanatorio Los Arcos, tras sufrir una descompensación en su casa. El sorpresivo episodio médico ocurrió durante las primeras horas de este lunes 18 de mayo y generó una fuerte alarma tanto en su entorno familiar como en el ambiente de los medios.

La panelista Pía Shaw reveló en televisión los detalles del cuadro y confirmó que el comunicador se encuentra despierto. Incluso estuvo enviando mensajes hasta altas horas de la noche del domingo 17 de mayo. Actualmente, el cuerpo médico del sanatorio privado evalúa su estado general y realiza los chequeos correspondientes para estabilizarlo.

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El detonante de la internación se vincula con un accidente doméstico que el conductor sufrió hace aproximadamente quince días en su vivienda. En esa ocasión tuvo una fuerte caída que le provocó una herida visible y una cicatriz en el lado izquierdo de la cara , muy cerca del ojo.

¿Qué antecedentes médicos complicaron la salud del periodista?

Los profesionales de la salud intentan determinar si aquel golpe en el rostro tuvo influencia directa en la descompensación actual de Chiche Gelblung. La principal complicación radicó en que el conductor decidió no interrumpir su exigente agenda laboral en la radio y la televisión. Él continuó trabajando normalmente a pesar de los pedidos de descanso que le hicieron sus seres queridos.

A este panorama se suma que el periodista arrastra antecedentes médicos muy recientes en el mismo sanatorio. El pasado lunes 20 de abril ingresó al Sanatorio Los Arcos por otra descompensación severa. En esa oportunidad estuvo tres días internado y los médicos debieron colocarle dos stents en una de sus piernas.

Chiche Gelblung.png Preocupación por la salud de Chiche Gelblung

¿Cómo fue la actividad laboral de Chiche Gelblung antes de su internación?

Luego de recibir el alta médica a finales de abril, el conductor rechazó hacer el reposo domiciliario estricto que le indicaron los profesionales. De manera inmediata retomó la conducción de su ciclo radial Hola Chiche en Radio Del Plata AM 1030. También regresó a las grabaciones de sus programas televisivos en las señales Net TV y Crónica TV.

En declaraciones periodísticas recientes, el propio comunicador intentó restarle dramatismo a su situación física y aseguró encontrarse en perfectas condiciones generales. Afirmó que siempre le recomiendan trabajar lo menos posible pero que él prefiere seguir en actividad porque no tiene más remedio. Por estas horas, su familia aguarda la evolución clínica en terapia intensiva.