Mirá quién abandonó la casa de Gran Hermano este domingo

La casa de Gran Hermano se encuentra en pleno proceso de cambio. Justo antes de que el juego cambie por completo, Danelik Galazan debió abandonar el juego el pasado domingo por decisión del público. Su salida dejó el ambiente completamente tensionado entre los bandos que conviven en el aislamiento. Esta semana una tanda nueva de participantes ingresará a la casa.

El veredicto final se dio a conocer cerca de las 23:30 horas a través de la pantalla de Telefe, bajo la conducción de Santiago del Moro. En una placa negativa muy reñida, los espectadores decidieron salvar primero a Luana Fernández, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello y Franco Zunino . De esta manera, la definición quedó concentrada en un versus directo entre la influencer tucumana y Eduardo Carrera.

Escándalo en Gran Hermano con la lista del repechaje y dos figuras que pegaron el portazo en vivo

La votación del público fue contundente y marcó el destino de la jugadora en la semana 12 del exitoso reality. Danelik fue expulsada al recibir el 54,4% de los votos en contra, mientras que su rival logró asegurar su permanencia con el 45,6% restante. Esta resolución provocó un quiebre inmediato dentro de la casa, dividiendo a los participantes entre festejos desmedidos y lágrimas incontenibles por la partida de una de las aliadas más fuertes del grupo minoritario.

Cómo sigue la competencia y dónde seguir el minuto a minuto

Con esta drástica salida, un total de doce participantes continúan en carrera hacia la gran final del programa. Entre los sobrevivientes se destacan figuras como Gladys "La Bomba Tucumana", Jennifer "Pincoya" Galvarini, Tamara Paganini y Juan Ignacio Caruso. Por otro lado, la producción ya confirmó que los eliminados, incluida la propia Danelik, formarán parte de un próximo repechaje que promete revolucionar la convivencia actual.

Para los fanáticos de la provincia que no quieren perderse nada de lo que pasa en el programa, existen múltiples opciones de transmisión digital. Mirá las plataformas disponibles para ver el minuto a minuto:

Transmisión de aire: Las galas principales se emiten de lunes a jueves a las 22:15 por Telefe, con los debates en vivo.

Las galas principales se emiten de lunes a jueves a las 22:15 por Telefe, con los debates en vivo. Streaming 24 horas: La plataforma DGO de DirecTV ofrece la cobertura gratuita y sin cortes durante todo el día de forma directa.

La plataforma DGO de DirecTV ofrece la cobertura gratuita y sin cortes durante todo el día de forma directa. Contenido bajo demanda: Prime Video guarda los episodios completos en su catálogo para verlos en cualquier momento del día.

Prime Video guarda los episodios completos en su catálogo para verlos en cualquier momento del día. Reacciones en vivo: Los canales de YouTube y Twitch de Streams Telefe cuentan con el análisis diario de La Tora y Fefe Bongiorno.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

La salida de Danelik reconfigura por completo el mapa de alianzas dentro de Gran Hermano y anticipa una semana de nominaciones feroces. Con la casa dividida y el repechaje en el horizonte, los doce sobrevivientes deberán mover sus fichas con extrema cautela si quieren evitar la próxima placa de eliminación. El público mendocino, mientras tanto, sigue la transmisión minuto a minuto para ver quién da el próximo paso en falso en el programa más visto de la televisión argentina.