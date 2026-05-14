14 de mayo de 2026
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Gran Hermano: dos eliminados en la "placa planta" y sorpresa total en la gala

Noche de máxima tensión en Gran Hermano Generación Dorada 2026 tras una “placa planta” que terminó con dos eliminados inesperados. Mirá los detalles.

Gran Hermano: dos eliminados en la placa planta y sorpresa total en la gala

Gran Hermano: dos eliminados en la "placa planta" y sorpresa total en la gala

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, la “placa planta” dejó a dos nuevos eliminados y la casa quedó completamente en shock.

Quiénes fueron los nuevos eliminados de Gran Hermano 2026

Anoche se vivió una nueva gala de eliminación en la casa más famosa del país, donde la tensión estuvo presente de principio a fin. Entre Eduardo Carrera, Titi Tcherkaski, Juanicar, Grecia Colmenares, Franco Zunino y Lolo Poggio se definían los dos nuevos eliminados de la denominada “placa planta”.

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El primero en salvarse fue Carrera, quien celebró con euforia su continuidad en el reality. Luego fue el turno de Titi, que no pudo ocultar su felicidad después de mostrarse angustiada en los momentos previos a la definición. Más tarde, Juanicar también logró salir de placa y se mostró completamente sorprendido por el resultado.

Embed - La placa planta "podó" a Grecia Colmenares y Lolo Poggio - Gran Hermano 2026

De esta manera, la definición quedó entre Colmenares, Zunino y Poggio. Finalmente, y por decisión del público, Grecia y Lolo fueron eliminadas del certamen, mientras que Franco Zunino continuará en competencia con el objetivo de llegar a la gran final. El resultado final generó un fuerte impacto dentro de la casa y dejó a varios participantes en shock.

Gran Hermano (6)
Grecia Colmenares y Lolo Poggio fueron las nuevas eliminadas de Gran Hermano

Grecia Colmenares y Lolo Poggio fueron las nuevas eliminadas de Gran Hermano

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

  • Gabriel Lucero
  • Divina Gloria (abandono por salud)
  • Tomy Riguera
  • Carla “Carlota" Bigliani
  • Carmiña Masi (expulsada)
  • Nicolás Sícaro
  • Kennys Palacios
  • Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  • Franco Poggio
  • Cinzia Francischiello
  • Andrea del Boca (abandono por salud)
  • Lola Tomaszeuski
  • La Maciel (abandono por decisión propia)
  • Martín Rodríguez
  • Brian Sarmiento
  • Solange Abraham (expulsada)
  • Nazareno Pompei
  • Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  • Daniela De Lucía
  • Grecia Colmenares
  • Lolo Poggio

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