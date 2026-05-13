Por segunda vez el sistema de reconocimiento facial logró la detención de un prófugo en pleno centro

El sistema de reconocimiento facial implementado en Mendoza volvió a dar resultados positivos. En esta oportunidad, un hombre de 30 años fue detenido en un bar en pleno centro de la Ciudad luego de que las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) emitieran una alerta por un pedido de captura vigente desde el 10 de diciembre de 2025.

El procedimiento se realizó cerca de las 18 de este miércoles, cuando el alerta ingresó al sistema de videovigilancia. A partir de ese momento, los operadores del CEO realizaron un seguimiento en tiempo real del sospechoso y corroboraron las medidas judiciales a través del sistema Tetra.

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Finalmente, el sujeto identificado como V.G.L.G. fue localizado y detenido en un bar del microcentro mendocino. Según informaron fuentes policiales, el hombre había sido beneficiado anteriormente con una condena condicional por homicidio en grado de tentativa , aunque incumplió las condiciones impuestas por la Justicia.

Con esa información, el juzgado interviniente había ordenado su captura , medida que se concretó este miércoles. Tras la aprehensión, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 6ª .

Luego del operativo, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, utilizó su cuenta de X para destacar el procedimiento y respaldar el uso de tecnología aplicada a la seguridad.

"A los que incumplen la ley, los acorralamos. Con coordinación con la Justicia, tecnología y presencia policial reaccionamos de inmediato ante cada alerta para cuidar a los mendocinos de ley. En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad", escribió la funcionaria.

Embed El sistema de reconocimiento facial volvió a dar resultados en Mendoza. Hoy logramos la segunda detención a partir de una alerta generada por las cámaras del CEO en pleno centro de la Ciudad. pic.twitter.com/nfRDIiVYVB — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) May 13, 2026

La primera detención por reconocimiento facial en Las heras

La primera detención realizada gracias al sistema de reconocimiento facial ocurrió una semana atrás en Las Heras, cuando un hombre de 35 años fue capturado mientras caminaba junto a otra persona en la intersección de avenida San Martín y Marcos Burgos.

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De acuerdo con las autoridades, el sujeto registraba dos pedidos de captura y un paradero vigente. A partir de la activación del sistema, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, la identidad del individuo fue corroborada mediante el sistema Tetra, lo que permitió avanzar con el procedimiento.

Desde el Gobierno provincial difundieron el video del momento de la detención y recordaron que la implementación del sistema de reconocimiento facial había sido anunciada el 1 de mayo durante la Asamblea Legislativa y que ya está dando sus primeros resultados.