5 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Detención

La Policía de Mendoza logró la primera detención con reconocimiento facial en Las Heras

Un hombre de 35 años con pedidos de captura fue detenido en Las Heras tras ser identificado por el sistema de reconocimiento facial.

Tras el operativo, el detenido quedó a disposición de la Justicia.

Tras el operativo, el detenido quedó a disposición de la Justicia.

Por Sitio Andino Policiales

La Policía de Mendoza concretó este martes en Las Heras la primera detención en la provincia mediante el sistema de reconocimiento facial, una herramienta recientemente incorporada al esquema de seguridad. El procedimiento culminó con la captura de un hombre de 35 años que registraba dos pedidos de captura y un paradero vigente.

El operativo se inició cuando operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) detectaron al sospechoso mientras caminaba junto a otra persona en la intersección de avenida San Martín y Marcos Burgos.

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Tras la identificación, el sistema emitió una alerta que permitió iniciar el seguimiento en tiempo real.

Los detalles de la detención a través de las cámaras del CEO

A partir de la activación del sistema, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, la identidad del individuo fue corroborada mediante el sistema Tetra, lo que permitió avanzar con el procedimiento.

"Se realizó el seguimiento en tiempo real desde el CEO, la Policía de Mendoza corroboró la identidad y la situación a través del sistema Tetra y se concretó la detención", indicaron desde Seguridad. La intervención se desarrolló con rapidez y culminó con la aprehensión del sospechoso sin incidentes.

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Desde el Gobierno provincial difundieron el video del momento de la detención y recordaron que la implementación del sistema de reconocimiento facial había sido anunciada el 1 de mayo durante la Asamblea Legislativa y que ya está dando sus primeros resultados.

El caso marca un precedente: es la primera vez que Mendoza logra detener a una persona utilizando esta tecnología, lo que representa un avance en la incorporación de herramientas digitales para la prevención y el combate del delito.

Tras el operativo, el detenido quedó a disposición de la Justicia. En las próximas horas se definirán las medidas a seguir en el marco de las causas pendientes que motivaron los pedidos de captura.

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