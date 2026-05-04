Detuvieron en Malargüe a otro conductor ebrio en pleno control sobre Ruta Nacional 40

U n hombre de 62 años fue detenido este domingo por conducir con 1,17 gramos de alcohol en sangre en Ruta 40 Nacional Sur, a la altura de Arroyo Loncoche , en Malargüe . El caso vuelve a poner en evidencia la reiteración de infracciones por alcoholemia positiva , una problemática que crece durante los fines de semana.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.40, cuando personal de Policía Vial realizaba controles preventivos sobre la Ruta Nacional 40 , en la zona del arroyo Loncoche, a unos 12 kilómetros al suroeste de la ciudad de Malargüe . En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Chevrolet Aveo que circulaba de sur a norte.

Al practicarle el test de alcoholemia, el resultado fue positivo de 1,17 gramos de alcohol por litro de sangre , muy por encima del límite permitido. Frente a esta situación, y por disposición de la fiscal interviniente, se procedió a la aprehensión del conductor en el lugar .

Además, se secuestró el vehículo y la licencia de conducir, quedando todo a disposición de la Oficina Fiscal de Malargüe , que continuará con las actuaciones correspondientes.

Este nuevo caso se suma a una preocupante seguidilla de infracciones detectadas en distintos operativos viales realizados en el departamento, especialmente durante los fines de semana. Desde las fuerzas de seguridad advierten que el consumo de alcohol al volante sigue siendo una de las principales causas de siniestros viales, poniendo en riesgo no sólo la vida de quien conduce, sino también la de terceros.

En ese sentido, se intensifican los controles en rutas y calles de Malargüe, con el objetivo de desalentar estas conductas irresponsables. Sin embargo, los resultados evidencian que aún persiste una preocupante falta de conciencia por parte de algunos conductores, que continúan desoyendo las normas y exponiendo a toda la comunidad a situaciones evitables.