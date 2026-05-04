4 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

En Malargüe la ocupación turística no llegó al 30% el fin de semana largo

El destino registró baja ocupación, debido al contexto económico nacional que obliga cambios en el consumo afectan la actividad en Malargüe.

Turismo otoñal (Gentileza Malargüe en Fotos-Daniel Fernández).

Turismo otoñal (Gentileza Malargüe en Fotos-Daniel Fernández).

 Por Claudio Altamirano

El fin de semana largo del Día del Trabajador volvió a encender señales de alerta en el sector turístico de Malargüe. Con niveles de ocupación por debajo de lo esperado, prestadores públicos y privados expresaron su preocupación que refleja cambios en el comportamiento de los visitantes.

Entes vinculados a la actividad turística en Malargüe dieron a conocer los porcentajes de ocupación hotelera correspondientes al reciente fin de semana largo, cuyos resultados estuvieron lejos de las expectativas iniciales. La situación genera inquietud en el sector, que observa con preocupación la continuidad de estos bajos niveles de demanda.

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Porcentajes que dejó el fin de semana largo en Malargüe

Desde la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio local informaron que, sobre un relevamiento de 35 establecimientos censados tanto en la ciudad de Malargüe como en Valle de Los Molles, la ocupación real alcanzó apenas el 20% entre el viernes 1 y el sábado 2 de mayo.

Por su parte, la Dirección de Turismo municipal aportó sus propios registros, indicando que los valores oscilaron entre el 32% y el 35%. A partir de estos datos, el promedio general se ubica en torno al 29%, consolidando un escenario que no logra repuntar incluso en fechas tradicionalmente favorables.

Datos del turismo en Argentina durante el último fin de semana largo

Este fenómeno no es exclusivo del departamento sureño, sino que se replica en distintos destinos de Mendoza y del país. Referentes del sector coinciden en que existe un cambio en los hábitos de consumo turístico, con estadías más cortas, menor nivel de gasto y una preferencia cada vez más marcada por destinos de cercanía.

Si bien históricamente la temporada baja presenta indicadores más modestos en Malargüe, principalmente por la falta de nieve en esta parte del otoño, este año se suma el factor económico. Muchos potenciales turistas no lograron planificar gastos para este receso, mientras que las primeras nevadas importantes recién se esperan en alta montaña hacia mediados de semana.

En contraste, a nivel provincial el balance fue moderado, en Mendoza registró una ocupación cercana al 65%, con la llegada de más de 54 mil turistas y un impacto económico superior a los 12 mil millones de pesos. Eventos convocantes ayudaron a sostener la actividad, aunque los números quedaron por debajo de otros fines de semana largos.

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