Juego en Mendoza: la nueva estrategia 360 que redefine el entretenimiento

La sala de juego del historico hotel con nuevas políticas de desarrollo.

En un escenario económico complejo y una alta competencia local , el histórico casino del hotel Hyatt apuesta a un modelo internacional que deja de lado la exclusividad del juego hacia una experiencia global que incluye alta gastronomía, shows y hospitalidad , posicionando al consumidor en el centro de la escena.

Un modelo probado en los grandes centros internacionales de entretenimiento y que la industria del juego en Sudamérica atraviesa en una transformación estructural de actualización y búsqueda de nuevos formatos .

Lejos de la tradicional sala aislada y dominada exclusivamente por máquinas y paños verdes, el paradigma actual se orienta hacia los modelos consolidados en mecas internacionales como Las Vegas o Macao . Así lo explica el nuevo gerente del Dreams Casino , operador de la sala del tradicional hotel mendocino, Enrique Aliquó , el mendocino que, después de más de dos décadas en Chile, vuelve a su tierra para encarar la nueva etapa de la sala de juegos .

El concepto conocido en el sector como "no gaming" , que abarca la gastronomía, la hotelería y los espectáculos , ha adquirido un protagonismo importante ante la paulatina transformación del sector.

Con la intención de liderar este cambio, el emblemático casino operado por la cadena Dreams, bajo la nueva conducción, trabaja en el rediseño de su estrategia con un claro objetivo: ofrecer una experiencia de entretenimiento de 360 grados.

Un mercado exigente y en retracción

La situación actual del mercado exige replanteos profundos por parte de los operadores comerciales. A nivel regional, si bien países como Chile y Uruguay mantienen un nivel de consumo tradicionalmente fuerte en este rubro, Argentina experimenta el impacto directo de las fluctuaciones macroeconómicas.

La contracción del poder adquisitivo repercute transversalmente en todas las esferas del esparcimiento, un fenómeno que se observa incluso en la afluencia a los restaurantes locales.

"Está duro para toda la industria y en Mendoza está más duro por la competencia fuerte que hay. Son muchos casinos en tan cerca uno del otro que se hace una competencia dura para tener dos millones de habitantes", explica Aliquó.

La lectura corporativa es directa: sobrevivir y captar al público exigirá mucho más que una simple oferta de paños y tragamonedas, y hacia allí va la nueva estrategia.

Cambio de paradigma: del juego al entretenimiento social

En este escenario de alta exigencia, donde la conceptualización del entretenimiento integral cobra fuerza, el prejuicio histórico que asocia a los casinos únicamente con las adicciones o el juego compulsivo ha cambiado definitivamente en el mundo.

El objetivo del Hyatt y Dreams Plaza es precisamente llevar a la sala mendocina por ese camino de reposicionar el espacio como un centro de disfrute social integral.

"Nuestro desafío es dar esa entretención 360, hacer un panorama completo. Por ejemplo, venir, tomarte un café; no es obligatorio jugar, pero estás en un lugar distinto", señala Aliquó, tomando como ejemplo los grandes centros de entretenimiento del mundo y su propia experiencia en Monticello, el centro de entretenimiento más grande de Latinoamérica, ubicado a 50 km de Santiago de Chile.

“El fin es crear un entorno donde el visitante acuda primordialmente a pasar un buen momento”, asegura el ejecutivo.

Segmentación del público: turistas y clientes locales

Este modelo demanda enfoques comerciales diferenciados, adaptados según el tipo de visitante.

Para el turista internacional, especialmente el público brasileño que llega a la provincia en busca de circuitos vitivinícolas y alta gastronomía, el casino se presenta como una prolongación natural del confort hotelero.

Se trata de proporcionar una experiencia nocturna integrada, facilitando aspectos operativos como el cambio de divisas en un entorno regulado.

"Es como el relax final, voy, termino mi noche relajado, con seguridad, no tengo que salir de la propiedad", asegura Aliquó.

Para este perfil de visitante, que posee hábitos de consumo global, convivir entre la estructura de hospitalidad del Hyatt y el entretenimiento de Dreams resulta en una propuesta ininterrumpida.

dreams La sala de juego avanza hacía nuevos conceptos de entretenimiento conocidos como no gaming

El desafío de fidelizar al cliente local

Por otro lado, el mayor desafío estratégico radica en la fidelización del consumidor local, a quien se busca atraer y retener mediante la excelencia en el servicio.

En una industria estandarizada donde "las máquinas son las mismas, las mesas son las mismas; la diferencia la hacemos nosotros", asegura el ejecutivo, quien destaca que la capacitación de los recursos humanos se vuelve una prioridad absoluta.

La meta es lograr una atención verdaderamente unificada, donde cada empleado posea un conocimiento transversal de la oferta, permitiendo sinergias entre hotel y casino.

Para instrumentar este nivel de calidad, la estrategia se nutre de la experiencia recabada en Monticello, que es operado por la misma compañía multinacional.

Monticello tiene un funcionamiento ininterrumpido durante las 24 horas, un estadio con capacidad para 4.000 espectadores y una oferta de trece restaurantes, representando la cúspide operativa del modelo 360 en el continente.

Gastronomía como eje estratégico

A este capital humano se suma el peso de la marca. Con veinticinco años de historia, el casino del Hyatt ha consolidado un posicionamiento de alta gama en la percepción del público mendocino.

Un pilar fundamental para sostener este prestigio es la integración culinaria. En la nueva etapa, la propuesta gastronómica deja de ser un complemento para asumir un rol central.

La sinergia con el hotel cinco estrellas es total: panadería, coctelería e insumos compartidos, junto con una dirección gastronómica común. "Tenemos una gastronomía de primer nivel. El personal es el mismo, los chefs son los mismos, los estándares son los mismos. Hoy comerse una hamburguesa en el casino es la hamburguesa del Hyatt", destacan.

El Dreams cuenta con tres propuestas gastronómicas: Dinner (gastronomía americana gourmet), Lucky Seven (coctelería y cocina internacional) y Café Plaza (cafetería y almuerzos ejecutivos).

dreams 2 Enrique Aliquó, el mendocino con experiencia internacional que volvió para dirigir la sala de juego del cinco estrellas.

Tecnología, presencialidad y experiencia

El rediseño también responde a cambios en el perfil del consumidor y a los avances de la tecnología. Si bien el desarrollo técnico de los equipos ha sido gradual, con mejoras en ergonomía, pantallas curvas y sistemas de pago electrónico, el diferencial sigue siendo la experiencia presencial.

Frente al avance del juego online, Aliquó sostiene que la interacción social es irremplazable: “La experiencia de ir, estar con la máquina, interactuar con otras personas y compartir es palpable e irremplazable”.

Juego responsable y regulación

El proceso de transformación hacia un centro de entretenimiento integral incorpora como eje la sostenibilidad ética del negocio.

Frente a la problemática de la ludopatía, la compañía cuenta con un departamento especializado en juego responsable, con protocolos internacionales.

El personal recibe capacitación para detectar conductas problemáticas, intervenir y orientar hacia mecanismos de autoexclusión. "Salvar un cliente a tiempo es salvar una familia", enfatiza Aliquó.

Este enfoque contrasta con la proliferación de plataformas ilegales de juego online, caracterizadas por la falta de regulación y protección al usuario, especialmente en menores expuestos a contenidos digitales.

Un cuarto de siglo y una nueva etapa

El centro de entretenimiento privado más antiguo de Mendoza, que fue el primer casino privado en abrir en la provincia, cumple 25 años y avanza en una redefinición estratégica.

El objetivo es claro: consolidarse como un nuevo paradigma de entretenimiento integral, alineado con estándares internacionales y adaptado a las nuevas demandas del consumidor.