Dobla Jam: el innovador karaoke de Sebastián Casciani que revoluciona el doblaje de cine en Mendoza

Sebastián Casciani es un realizador audiovisual mendocino que decidió transformar su pasión por el cine en una experiencia interactiva sin precedentes en la región. Dobla Jam nació de una pregunta simple sobre qué información retenemos en la memoria, permitiendo que el público se suba al escenario para doblar escenas clásicas en vivo frente a una audiencia.

La propuesta recrea un karaoke pero con diálogos cinematográficos. Casciani, especialista en sonido, comentó en diálogo con Noticiero Andino que notó cómo las personas memorizan escenas con el mismo ritmo y métrica que una canción popular. De esta manera, el proyecto le da una utilidad lúdica a esos recuerdos que muchos guardan desde la infancia. El formato apela a la nostalgia de quienes crecieron viendo videos de manera repetida en sus casas.

El creador del evento señaló que su público principal es el que creció con el VHS. Esa tecnología permitía retroceder y mirar una escena infinitas veces, facilitando que los diálogos se grabaran en la mente de toda una generación.

Sin embargo, el espectáculo es abarcativo y recibe desde niños hasta personas mayores de cincuenta años. Cualquier persona que haya visto una producción alguna vez puede sentirse identificada con las dinámicas que propone el show. Para participar, los interesados deben seguir las redes de Dobla Jam. Una semana antes de cada fecha se publican las escenas seleccionadas para que el público pueda pedir su cupo y practicar antes de subir al escenario.

El salto a Chile y la próxima fecha de película en Mendoza

El éxito de la convocatoria llevó a que el proyecto cruce la cordillera. Casciani explicó que el público chileno representa un desafío mayor por su nivel de exigencia, lo que obliga a mantener un profesionalismo muy elevado en la puesta en escena. Mañana mismo el equipo viaja al país vecino para probar este formato inventado en nuestra provincia. Mientras tanto, en Mendoza ya se preparan para la próxima función confirmada para el 26 de abril.

Mucha gente asiste inicialmente solo para observar, pero terminan animándose a participar al ver la dinámica. Es un espacio donde se permite el error y se celebra la espontaneidad de los intérpretes improvisados.

karaoke Dobla Jam: un juego que permite doblar escenas de películas icónicas

Una defensa humana frente al avance de la tecnología en el cine

Sebastián Casciani también utiliza este espacio para sentar una postura sobre la industria actual. Considera que su evento es una bandera alzada contra la inteligencia artificial, que hoy permite clonar voces de forma masiva y económica. Al poner a personas reales a interpretar estos roles, se reivindica la presencia y el talento humano. Podés seguir las novedades del evento a través de Instagram y TikTok bajo el nombre de Dobla Jam.