Esquí en Mendoza: nieve artificial, la aliada de Los Puquios para abrir la temporada 2026.

El arranque de la temporada invernal en la provincia de mendoza deja en claro que la nieve artificial es la aliada indispensable de los complejos turísticos. Ante la escasez de precipitaciones. este viernes, Los Puquios , el parque de nieve ubicado estratégicamente en Puente del Inca, abrirá la temporada de esquí gracias a una reconversión tecnológica en la que vienen trabajando desde hace años para hacerle frente a la sequía.

Eduardo Soler, responsable del Parque, advirtió a Sitio Andino de forma categórica que "sin esta herramienta tecnológica hoy sería imposible que los centros de esquí locales estén operativos".

Con la apertura del único complejo que logró poner operativas sus pistas en un contexto de extrema escasez de precipitaciones naturales , queda claro que la clave de este inicio de temporada en Mendoza no vino del cielo, sino de la ingeniería y la previsión empresarial.

Esquí en Mendoza: Los Puquios cuenta con 10 cañones generadores de nieve artificial.

Soler es tajante al explicar el rol que juega la innovación frente al cambio climático: "Hace dos años venimos trabajando fuertemente con la fabricación de nieve artificial. Hoy poseemos diez cañones que trabajan diariamente generando el recurso . Sin esta herramienta tecnológica, sería imposible que los centros de esquí de la provincia estén operativos".

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Inversión en maquinaria de última generación

El sistema implementado en el Parque de nieve demuestra que generar el recurso es solo la mitad del trabajo; la otra clave es su distribución y mantenimiento en el terreno. Para complementar el trabajo diario de los diez cañones que permitieron acumular la base necesaria, la empresa adquirió una moderna máquina pisa-nieve PistenBully.

pisanieve puquios Esta es la máquina pisa-nieve con la que logran nivelar el terreno en Los Puquios.

"Este vehículo de última generación está especialmente equipado para distribuir la nieve fabricada de manera eficiente, lo que garantiza una cobertura uniforme sobre el terreno y una preparación óptima de las pistas para evitar su rápido desgaste". agregó el empresario.

Gracias a este despliegue técnico, utilizado con los grandes centros de esquí europeos, el complejo dejará inaugurado este viernes su Estadio de Trineos con los medios de elevación funcionando normalmente para el disfrute de las familias.

Los Puquios - 438916 Este viernes quedará inaugurado el Estadio de trineos en Los Puquios.

Servicios e infraestructura activos para el debut

Con una tarifa inaugural promocional de $40.000 por persona, válida desde el viernes 12 hasta el lunes 15 de junio, inclusive, la infraestructura de servicios del parque de nieve estará completamente activa para garantizar la atención de mendocinos y turistas:

Estadio de Trineos : habilitado con sus correspondientes medios de elevación funcionando normalmente.

Estacionamiento : playa incluida en el valor del ticket de ingreso general.

Alquiler de equipos : locales disponibles para rentar indumentaria técnica y tablas.

Gastronomía: habilitación de servicios de cocina de montaña y áreas acondicionadas para picnic.

El personal operativo continuará trabajando intensamente en la fabricación y acondicionamiento de terrenos a fin de habilitar, de forma progresiva, el resto de las pistas en sintonía con las futuras precipitaciones y las condiciones del tiempo.

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La realidad de Penitentes y Las Leñas

Por otro lado, en los prestigiosos centros de esquí de Mendoza como son Las Leñas o Penitentes, la realidad es de estricta cautela. Por el momeno, no brindan detalles de una fecha cierta de inauguración, ya que todo depende de la nieve acumulada en cordillera para su operatividad.

En el caso de Las Leñas, sí cuentan con máquinas generadoras de nieve artificial, pero indicaron que para su funcionamiento es necesario contar con nieve natural acumulada en el complejp para luego generar.

Las leñas 25.7 (1).jpg Se prevé que a fines de junio Las Leñas inaugure su temporada 2026. (Foto José Mayorga).

De todos modos, ambos complejos están dentro de los plazos de apertura estipulados, previstos para fines de junio.